ЗНО-2022 можна буде скласти в Європі

ЗНО-2022 можна буде скласти в Європі
Абітурієнти, які зараз перебувають у країнах Європи, можуть скласти ЗНО-2022 за місцем тимчасового проживання.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі Єдиного телемарафону 15 квітня, пише УП.

"Абітурієнти, які закінчили 11 клас і бажають вступити до українських ВНЗ, матимуть змогу поза межами України пройти мультидисциплінарний тест. Він відбуватиметься у столицях європейських держав або на базі провідних університетів", – зазначив він.

Водночас деталей про проведення ЗНО за кордоном Шкарлет не повідомив.

Міністр також додав, що освітній процес в Україні не зупиняється – більшість закладів продовжують дистанційне навчання.

Тому держава забезпечує можливість отримувати освіту в цілому світі для своїх громадян.

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Теги: ЗНО, Шкарлет, за кордоном
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