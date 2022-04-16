ЗНО-2022 можна буде скласти в Європі





Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі Єдиного телемарафону 15 квітня, пише



"Абітурієнти, які закінчили 11 клас і бажають вступити до українських ВНЗ, матимуть змогу поза межами України пройти мультидисциплінарний тест. Він відбуватиметься у столицях європейських держав або на базі провідних університетів", – зазначив він.



Водночас деталей про проведення ЗНО за кордоном Шкарлет не повідомив.



Міністр також додав, що освітній процес в Україні не зупиняється – більшість закладів продовжують дистанційне навчання.



Тому держава забезпечує можливість отримувати освіту в цілому світі для своїх громадян.

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