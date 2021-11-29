У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася
Сьогодні, 21:49
У Луцьку продавчиня повідомила поліцію про літню жінку, яка загубилася.
Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 16 квітня, патрульним надійшов виклик від продавчині одного з магазинів на вулиці Львівській, що в Луцьку, про те вона виявила бабусю, яка, ймовірно, має проблеми з пам'яттю та не може пояснити, де проживає.
Поліцейські оперативно прибули на місце події, де виявили жінку літнього віку, яка не орієнтувалася у просторі і часі.
Охоронці правопорядку встановили особу бабусі та її адресу проживання.
Згодом її доправили додому службовим транспортом та передали сину. Нині бабуся в безпеці.
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Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 16 квітня, патрульним надійшов виклик від продавчині одного з магазинів на вулиці Львівській, що в Луцьку, про те вона виявила бабусю, яка, ймовірно, має проблеми з пам'яттю та не може пояснити, де проживає.
Поліцейські оперативно прибули на місце події, де виявили жінку літнього віку, яка не орієнтувалася у просторі і часі.
Охоронці правопорядку встановили особу бабусі та її адресу проживання.
Згодом її доправили додому службовим транспортом та передали сину. Нині бабуся в безпеці.
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