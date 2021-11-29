У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася

У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася
У Луцьку продавчиня повідомила поліцію про літню жінку, яка загубилася.

Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні, 16 квітня, патрульним надійшов виклик від продавчині одного з магазинів на вулиці Львівській, що в Луцьку, про те вона виявила бабусю, яка, ймовірно, має проблеми з пам'яттю та не може пояснити, де проживає.

Поліцейські оперативно прибули на місце події, де виявили жінку літнього віку, яка не орієнтувалася у просторі і часі.

Охоронці правопорядку встановили особу бабусі та її адресу проживання.

Згодом її доправили додому службовим транспортом та передали сину. Нині бабуся в безпеці.
У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: бабуся, загубилася, патрульні, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині підготували вантажівку гуманітарної допомоги для Сумщини
Сьогодні, 22:10
У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася
Сьогодні, 21:49
У Запоріжжі ППО збили дві ворожі ракети
Сьогодні, 21:29
ЗНО-2022 можна буде скласти в Європі
Сьогодні, 21:07
В ОРДЛО мобілізують підлітків: серед неповнолітніх є загиблі
Сьогодні, 20:22
Схожі новини
У Луцьку патрульні допомогли 95-річній бабусі повернутися додому У Луцьку патрульні допомогли 95-річній бабусі повернутися додому
08 квітень, 14:22
У Луцьку загубилася бабуся У Луцьку загубилася бабуся
05 лютий, 20:03
У Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі, яка заблукала У Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі, яка заблукала
29 листопад, 2021, 11:00
Майже 500 адмінматеріалів оформили волинські патрульні за неправдиві виклики Майже 500 адмінматеріалів оформили волинські патрульні за неправдиві виклики
22 листопад, 2021, 17:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині підготували вантажівку гуманітарної допомоги для Сумщини
Сьогодні, 22:10
 0
У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася
Сьогодні, 21:49
 0
У Запоріжжі ППО збили дві ворожі ракети
Сьогодні, 21:29
 0
ЗНО-2022 можна буде скласти в Європі
Сьогодні, 21:07
 0
В ОРДЛО мобілізують підлітків: серед неповнолітніх є загиблі
Сьогодні, 20:22
 0
Медіа
відео
1/8