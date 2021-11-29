У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася

У Луцьку продавчиня повідомила поліцію про літню жінку, яка загубилася.Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні, 16 квітня, патрульним надійшов виклик від продавчині одного з магазинів на вулиці Львівській, що в Луцьку, про те вона виявила бабусю, яка, ймовірно, має проблеми з пам'яттю та не може пояснити, де проживає.Поліцейські оперативно прибули на місце події, де виявили жінку літнього віку, яка не орієнтувалася у просторі і часі.Охоронці правопорядку встановили особу бабусі та її адресу проживання.Згодом її доправили додому службовим транспортом та передали сину. Нині бабуся в безпеці.