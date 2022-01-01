52 героїчні доби: добрі новини від ВолиньPost за 16 квітня
16 квітень, 22:33
52 дні мужні українські захисники та захисниці відвойовують кожен клаптик нашої землі від рук російського окупанта і наближають нас до перемоги. Минув ще один день, який довів героїзм нашої армії, людей, медиків, волонетрів. Ми захоплюємося кожним, хто не здається, вірить і підтримує бойовий дух!
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує оперативно інформувати про актуальні події на Волині та в Україні. А у вихідний день ми хочемо, аби серед турбот і негативу ви могли бачити світло у темряві, і традиційно підготували підбірку добрих новин.
Сьогодні, 16 квітня, нагадаємо вам про таке:
Втік із полону з кулею в серці: у «Феофанії» провели унікальну операцію 20-річному воїну
Наші медики - найкращі! Війна змушує виконувати свою роботу, не зважаючи на всі страхи. Так, хірурги лікарні «Феофанія» врятували життя 20-річного українського військового Володимира Гордієнка. З його серця медики дістали кулю, не зупиняючи роботу органу.
Потік на в'їзд в Україну з Польщі вперше з початку великої війни перевищив потік на виїзд
Українці продовжують повертатися у рідну Україну для захисту та відбудови після нашої перемоги. 15 квітня з Польщі в Україну в'їхало 25,1 тисяч проти 22,5 тисяч напередодні.
Суд відправив Медведчука під арешт без можливості внесення застави
Таке рішення прийняв Личаківський райсуд Львова сьогодні, 16 квітня, підозрюваному в держзраді нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
ЗНО-2022 можна буде скласти в Європі
МОН старається зробити комфортні умови для навчання і для тих школярів, які опинилися за кордоном. Абітурієнти, які зараз перебувають у країнах Європи, можуть скласти ЗНО-2022 за місцем тимчасового проживання.
У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася
Сьогодні, 16 квітня, небайдужі громадяни помітили бабусю, яка заблукала і не змогли залишитися осторонь. Тому викликали правоохоронців, які доправили пенсіонерку додому.
У Запоріжжі ППО збили дві ворожі ракети
Під час повітряної тривоги в одному з районів Запоріжжя сталася надзвичайна подія. Засоби ППО було збили дві ворожі ракети, уламки яких впали у житловому кварталі.
Також на Львівщині сьогодні Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети.
На Волині підготували вантажівку гуманітарної допомоги для Сумщини
Волинські волонтери продовжують організовувати та доправляти гуманітарні вантажі у різні куточки України.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує оперативно інформувати про актуальні події на Волині та в Україні. А у вихідний день ми хочемо, аби серед турбот і негативу ви могли бачити світло у темряві, і традиційно підготували підбірку добрих новин.
Сьогодні, 16 квітня, нагадаємо вам про таке:
Втік із полону з кулею в серці: у «Феофанії» провели унікальну операцію 20-річному воїну
Наші медики - найкращі! Війна змушує виконувати свою роботу, не зважаючи на всі страхи. Так, хірурги лікарні «Феофанія» врятували життя 20-річного українського військового Володимира Гордієнка. З його серця медики дістали кулю, не зупиняючи роботу органу.
Потік на в'їзд в Україну з Польщі вперше з початку великої війни перевищив потік на виїзд
Українці продовжують повертатися у рідну Україну для захисту та відбудови після нашої перемоги. 15 квітня з Польщі в Україну в'їхало 25,1 тисяч проти 22,5 тисяч напередодні.
Суд відправив Медведчука під арешт без можливості внесення застави
Таке рішення прийняв Личаківський райсуд Львова сьогодні, 16 квітня, підозрюваному в держзраді нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
ЗНО-2022 можна буде скласти в Європі
МОН старається зробити комфортні умови для навчання і для тих школярів, які опинилися за кордоном. Абітурієнти, які зараз перебувають у країнах Європи, можуть скласти ЗНО-2022 за місцем тимчасового проживання.
У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася
Сьогодні, 16 квітня, небайдужі громадяни помітили бабусю, яка заблукала і не змогли залишитися осторонь. Тому викликали правоохоронців, які доправили пенсіонерку додому.
У Запоріжжі ППО збили дві ворожі ракети
Під час повітряної тривоги в одному з районів Запоріжжя сталася надзвичайна подія. Засоби ППО було збили дві ворожі ракети, уламки яких впали у житловому кварталі.
Також на Львівщині сьогодні Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети.
На Волині підготували вантажівку гуманітарної допомоги для Сумщини
Волинські волонтери продовжують організовувати та доправляти гуманітарні вантажі у різні куточки України.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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