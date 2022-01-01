На Волині підготували вантажівку гуманітарної допомоги для Сумщини

На Волині підготували вантажівку гуманітарної допомоги для Сумщини
Вантажівку гуманітарної допомоги для Сумської області підготували на одному із складів Волинської ОВА.

Про це розповідає голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Сьогодні, 16 квітня 2022 року, на одному із гуманітарних хабів Волинської обласної військової адміністрації волонтери відвантажували гуманітарну допомогу для Сумської області.

Заявка на харчові продукти та непродовольчі товари надійшла від Сумської обласної ради. Тож серед допомоги, що поїде на Сумщину, – продукти харчування (макаронні вироби, борошно, молоко, консерви, крупи, дитяче харчування тощо), засоби гігієни (зубна паста, шампунь, мило підгузки і т.п) та одяг.

Також днями подібний гуманітарний вантаж відправиться у Харківську область.

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Теги: Волинь, Сумщина
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