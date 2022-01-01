Українські захисники знищили 15 російських танків за добу

Українські захисники знищили 15 російських танків за добу
За суботу військові угруповання Обʼєднаних сил відбили десять ворожих атак у Донецькій та Луганській областях.

Росіяни зазнали втрат і у техніці, повідомили на сторінці Операції Обʼєднаних сил у Facebook.

"Зокрема, українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» та 2 крилаті ракети", – повідомили в ООС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати окупантів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські захисники знищили 15 російських танків за добу
Сьогодні, 22:50
52 героїчні доби: добрі новини від ВолиньPost за 16 квітня
Сьогодні, 22:33
На Волині підготували вантажівку гуманітарної допомоги для Сумщини
Сьогодні, 22:10
У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася
Сьогодні, 21:49
У Запоріжжі ППО збили дві ворожі ракети
Сьогодні, 21:29
Схожі новини
Втрати російських окупантів у війні становлять 19 тисяч осіб Втрати російських окупантів у війні становлять 19 тисяч осіб
08 квітень, 12:48
За 20 березня ЗСУ знищили до 100 окупантів і десятки одиниць техніки За 20 березня ЗСУ знищили до 100 окупантів і десятки одиниць техніки
21 березень, 02:00
У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати окупантів
14 березень, 10:06
Понад 10 тисяч осіб: повідомили про втрати противника за 9 днів війни Понад 10 тисяч осіб: повідомили про втрати противника за 9 днів війни
05 березень, 09:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські захисники знищили 15 російських танків за добу
Сьогодні, 22:50
 0
52 героїчні доби: добрі новини від ВолиньPost за 16 квітня
Сьогодні, 22:33
 0
На Волині підготували вантажівку гуманітарної допомоги для Сумщини
Сьогодні, 22:10
 0
У Луцьку допомогли бабусі, яка загубилася
Сьогодні, 21:49
 0
У Запоріжжі ППО збили дві ворожі ракети
Сьогодні, 21:29
 0
Медіа
відео
1/8