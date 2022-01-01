Українські захисники знищили 15 російських танків за добу
Сьогодні, 22:50
За суботу військові угруповання Обʼєднаних сил відбили десять ворожих атак у Донецькій та Луганській областях.
Росіяни зазнали втрат і у техніці, повідомили на сторінці Операції Обʼєднаних сил у Facebook.
"Зокрема, українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» та 2 крилаті ракети", – повідомили в ООС.
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Росіяни зазнали втрат і у техніці, повідомили на сторінці Операції Обʼєднаних сил у Facebook.
"Зокрема, українські захисники знищили 15 танків, 3 артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» та 2 крилаті ракети", – повідомили в ООС.
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