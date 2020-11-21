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Усіх ветеранів, захисників та постраждалих забезпечать власним житлом, – Зеленський

Усіх ветеранів, захисників та постраждалих забезпечать власним житлом, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про план з трьох етапів щодо поступового відновлення зруйнованих будинків та інфраструктури України та забезпечення квартирами усіх, хто чекав на них у чергах.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 16 квітня.

За словами Зеленського, наразі є історичний момент, коли Україна може раз і назавжди вирішити багато застарілих проблем: зробити якісне міське планування там, де його не було, врахувати реальні транспортні потоки, гарантувати енергозбереження, екологічність матеріалів, інклюзивність.

«Завдання не тільки в тому, щоб фізично відновити будинки, мости та дороги, підприємства та інфраструктуру; не тільки у тому, щоб повернути людям все, що вони втратили і дати їм нову основу в житті», — сказав Зеленський.

Він розповів, що ще минулого року було оголошено завдання забезпечити житлом всіх ветеранів у черзі, а потім перейти до забезпечення житлом усіх наших військових. Зараз цей план фактично розширюють на масштаб всієї держави і деталізують його, поєднуючи це з програмою енергомодернізації житла.

Тож, планують три етапи. На першому етапі мають бути забезпечені тимчасовим житлом всі переселенці. Тимчасове житло буде на час, поки не відновлять домівки переселенців, або поки люди не отримають компенсацію: квадратними метрами чи грошима.

На другому етапі відновлюватимуть те, що російські окупанти намагалися знищити: всі міста, всі громади, що постраждали.

На третьому етапі забезпечуватимуть житлом всіх, хто захищав чи захищає зараз державу, працює в інтересах суспільства, але досі не має власного житла.

«Кожен і кожна в Україні мають право на своє житло, на свій власний дім чи свою власну квартиру. Всі, чиє житло зруйнували окупанти, і всі, хто довгі роки стояв у черзі. Весь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі. Абсолютно не маю сумнівів, що нам вдасться не тільки відновити зруйноване, а й відновити справедливість щодо тих, чиє право на житло було порушене», — заявив Зеленський.

Він оголосив, що для реалізації цього проєкту вже залучають провідних архітекторів, увесь потенціал нашої держави та міжнародну підтримку.

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Теги: житло, війна, відновлення
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