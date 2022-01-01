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Ідентифікували першого потонулого моряка з крейсера «Москва»

Ідентифікували першого потонулого моряка з крейсера «Москва»
Попри заяви Міністерства оборони Росії, що весь екіпаж знищеного силами ЗСУ російського крейсера "Москва" був повністю евакуйований, журналісти знайшли першого загиблого російського моряка зі складу екіпажу – ним виявився мічман судна удмурт Іван Вахрушев.

Про це повідомляють "Схеми" Радіо Свобода.

Інформують, що Вахрушев служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку "Москви", йому був 41 рік. Він родом із села Нічкіно Сарапульського району Удмуртської республіки РФ.

Військове командування РФ досі не спростувало та не уточнило свою заяву від 14 квітня, в якій стверджувалося, що всі члени екіпажу "вижили".

"Схеми" відшукали у соцмережах пост Варвари Вахрушевої, в якому вона повідомила, що її чоловік загинув під час "виконання своїх обов’язків". Вона виклала фото чоловіка, одягненого в офіцерську форму Військово-морських сил РФ з погонами мічмана.

Користувач "Вконтакте" на прохання журналістів звернувся до Варвари Вахрушевої, яка підтвердила, що її чоловік загинув в результаті затоплення крейсера "Москва". При цьому обставин загибелі Вахрушева дружині не повідомили. "Тіло його знайшли. Повідомили у четвер (14 квітня – ред.)", - зізналася вона.

Зі слів дружини, Вахрушев служив у бойовій частині номер п’ять, яка відповідала за експлуатаційну безпеку флагмана ЧФ РФ, який потопили українські ракети "Нептун".

За словами жінки, 27 членів екіпажу "Москви" зникли безвісти.

Нагадаємо, у середу, 13 квітня, дві українські ракети «Нептун» поцілили в російський ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Російської Федерації. На судні виникла пожежа.

Згодом стало відомо, що крейсер «Москва», якому відповідали захисники Зміїного, затонув.

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Теги: Іван Вахрушев, крейсер, Москва
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