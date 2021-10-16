17 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 17 квітня, у світі відзначають Міжнародний день цирку та Всесвітній день гемофілії, День кажана, в Україні святкують День пожежної охорони та День навколишнього середовища України.
За релігійним календарем сьогодні 17 квітня віряни вшановують День пам'яті преподобної Марії Єгипетської. До того ж, цьогоріч 17 квітня святкують Великдень у західному християнстві. Православні християни сьогодні відзначають Вербну неділю.
У суботу, 17 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Зосим, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Пам'ятні події, що відбулися в різні роки 17 квітня на Україні та Волині:
1938 — радянська влада розстріляла найкращих представників кримськотатарської інтелігенції.
17 квітня 1957 року вийшло розпорядження Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки про створення Цуманського мисливського заказника.
1970 — у Києві відкритий палац "Україна".
1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій.
У цей день 2003-го у Луцьку вийшов перший номер газети «Навчання та робота».
2014 — європарламент своєю резолюцією в Страсбурзі поставив "хрест" на проєкті російського газопроводу в Європу в обхід України "Південний потік".
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За релігійним календарем сьогодні 17 квітня віряни вшановують День пам'яті преподобної Марії Єгипетської. До того ж, цьогоріч 17 квітня святкують Великдень у західному християнстві. Православні християни сьогодні відзначають Вербну неділю.
У суботу, 17 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Зосим, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Пам'ятні події, що відбулися в різні роки 17 квітня на Україні та Волині:
1938 — радянська влада розстріляла найкращих представників кримськотатарської інтелігенції.
17 квітня 1957 року вийшло розпорядження Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки про створення Цуманського мисливського заказника.
1970 — у Києві відкритий палац "Україна".
1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій.
У цей день 2003-го у Луцьку вийшов перший номер газети «Навчання та робота».
2014 — європарламент своєю резолюцією в Страсбурзі поставив "хрест" на проєкті російського газопроводу в Європу в обхід України "Південний потік".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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