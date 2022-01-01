Зеленський розповів про два шляхи вирішення надскладної ситуації у Маріуполі

Ситуація у Маріуполі залишається складною, і вирішити її можна лише двома шляхами – наданням Україні всієї необхідної зброї або через переговори із обов’язковим залученням партнерів Києва.Про це у вечірньому зверненні 16 квітня повідомив президент"Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою. Просто нелюдською. Такою її зробила Російська Федерація. Свідомо зробила. І свідомо продовжує знищувати міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто там є, в Маріуполі. Вплинути на це можна тільки двома шляхами. Або партнери дадуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки, причому, без перебільшення, негайно. Щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною", – сказав Зеленський.Він наголосив, що українська влада від самого початку блокади Маріуполя шукала шляхи порятунку людей, "але знайти це рішення вкрай складно"."А втім, ми не полишимо цих намагань. І щоденно або я, або Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, або інші військові, або керівник нашої переговорної групи– на зв'язку з нашими захисниками Маріуполя. Щодня", – додав президент.