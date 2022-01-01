 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Зеленський розповів про два шляхи вирішення надскладної ситуації у Маріуполі

Зеленський розповів про два шляхи вирішення надскладної ситуації у Маріуполі
Ситуація у Маріуполі залишається складною, і вирішити її можна лише двома шляхами – наданням Україні всієї необхідної зброї або через переговори із обов’язковим залученням партнерів Києва.

Про це у вечірньому зверненні 16 квітня повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою. Просто нелюдською. Такою її зробила Російська Федерація. Свідомо зробила. І свідомо продовжує знищувати міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто там є, в Маріуполі. Вплинути на це можна тільки двома шляхами. Або партнери дадуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки, причому, без перебільшення, негайно. Щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що українська влада від самого початку блокади Маріуполя шукала шляхи порятунку людей, "але знайти це рішення вкрай складно".

"А втім, ми не полишимо цих намагань. І щоденно або я, або Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, або інші військові, або керівник нашої переговорної групи Давид Арахамія – на зв'язку з нашими захисниками Маріуполя. Щодня", – додав президент.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Маріуполь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Українські військові знищили за добу 13 повітряних цілей ворога
Сьогодні, 01:21
Ідентифікували першого потонулого моряка з крейсера «Москва»
Сьогодні, 01:00
Усіх ветеранів, захисників та постраждалих забезпечать власним житлом, – Зеленський
Сьогодні, 00:10
«Мабуть, шукали бойових гусей»: ворог обстріляв ферму на Полтавщині
16 квітень, 12:49
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський розповів про два шляхи вирішення надскладної ситуації у Маріуполі
Сьогодні, 02:18
Українські військові знищили за добу 13 повітряних цілей ворога
Сьогодні, 01:21
Ідентифікували першого потонулого моряка з крейсера «Москва»
Сьогодні, 01:00
Усіх ветеранів, захисників та постраждалих забезпечать власним житлом, – Зеленський
Сьогодні, 00:10
17 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Окупанти хочуть закрити Маріуполь 18 квітня Окупанти хочуть закрити Маріуполь 18 квітня
16 квітень, 11:20
Захисники Маріуполя записали спільне звернення. ВІДЕО Захисники Маріуполя записали спільне звернення. ВІДЕО
13 квітень, 22:45
У Маріуполі оточені морпіхи змогли з'єднатися з «Азовом», – ЗМІ У Маріуполі оточені морпіхи змогли з'єднатися з «Азовом», – ЗМІ
12 квітень, 21:38
У Маріуполі підтвердили хімічну атаку на місто У Маріуполі підтвердили хімічну атаку на місто
12 квітень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський розповів про два шляхи вирішення надскладної ситуації у Маріуполі
Сьогодні, 02:18
 0
Українські військові знищили за добу 13 повітряних цілей ворога
Сьогодні, 01:21
 0
Ідентифікували першого потонулого моряка з крейсера «Москва»
Сьогодні, 01:00
 0
Усіх ветеранів, захисників та постраждалих забезпечать власним житлом, – Зеленський
Сьогодні, 00:10
 0
17 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8