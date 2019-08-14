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Троє саперів загинули поблизу Харкова під час розмінування

Троє саперів загинули поблизу Харкова під час розмінування
Поблизу Харкова під час розмінування російських касетних боєприпасів загинули троє саперів. Ще четверо отримали поранення.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає ТСН.

"На жаль, сьогодні (вже учора, 16 квітня. – ред.) сталася трагічна ситуація під Харковом. Під час розмінування загинули троє рятувальників. Ще четверо важко поранених. Є такі боєприпаси, до яких навіть фахівці обережно ставляться, і навіть в цих випадках трапляються дуже трагічні речі", – сказав очільник МВС.

Зокрема, загинув командир частини піротехніки. Сапери розміновували частину російського касетного боєприпасу.

Монастирський закликав громадян уважно ставитися до виявлених боєприпасів, не чіпати їх, та одразу викликати рятувальників. За його словами, російські окупанти цинічно мінують навіть дверні ручки, багажники авто, пральні машини та дитячі ліжка.

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Теги: міни, розмінування, Денис Монастирський, Харківщина
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