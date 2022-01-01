Окупанти вкрали з «Укрпошти» у Мелітополі 3 мільйони гривень





Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі спільного телемарафону, цитує



"Така неприємна місія, але вона є: ведемо переговори з окупантами, щоби повернути ці кошти.



Минулого місяця ми виплатили 95% пенсій у Мелітополі, і робитиме все, щоб і цього місяця було так само", - сказав Смілянський.



Відомо, що гроші призначалися для видачі пенсій, соціальних виплат та заробітних плат.



За даними Офісу генпрокурора України, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації в окупованому Мелітополі викрали з відділення АТ "Укрпошта" майже 3 мільйони ще 5 квітня.



У зв’язку з цим правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна веде переговори з російськими загарбниками про повернення майже 3 млн грн, вкрадених з відділення "Укрпошти" у Мелітополі Запорізької області.Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти"в ефірі спільного телемарафону, цитує Інтерфакс-Україна "Така неприємна місія, але вона є: ведемо переговори з окупантами, щоби повернути ці кошти.Минулого місяця ми виплатили 95% пенсій у Мелітополі, і робитиме все, щоб і цього місяця було так само", - сказав Смілянський.Відомо, що гроші призначалися для видачі пенсій, соціальних виплат та заробітних плат.За даними Офісу генпрокурора України, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації в окупованому Мелітополі викрали з відділення АТ "Укрпошта" майже 3 мільйони ще 5 квітня.У зв’язку з цим правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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