Окупанти вкрали з «Укрпошти» у Мелітополі 3 мільйони гривень
Сьогодні, 06:37
Україна веде переговори з російськими загарбниками про повернення майже 3 млн грн, вкрадених з відділення "Укрпошти" у Мелітополі Запорізької області.
Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі спільного телемарафону, цитує Інтерфакс-Україна.
"Така неприємна місія, але вона є: ведемо переговори з окупантами, щоби повернути ці кошти.
Минулого місяця ми виплатили 95% пенсій у Мелітополі, і робитиме все, щоб і цього місяця було так само", - сказав Смілянський.
Відомо, що гроші призначалися для видачі пенсій, соціальних виплат та заробітних плат.
За даними Офісу генпрокурора України, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації в окупованому Мелітополі викрали з відділення АТ "Укрпошта" майже 3 мільйони ще 5 квітня.
У зв’язку з цим правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі спільного телемарафону, цитує Інтерфакс-Україна.
"Така неприємна місія, але вона є: ведемо переговори з окупантами, щоби повернути ці кошти.
Минулого місяця ми виплатили 95% пенсій у Мелітополі, і робитиме все, щоб і цього місяця було так само", - сказав Смілянський.
Відомо, що гроші призначалися для видачі пенсій, соціальних виплат та заробітних плат.
За даними Офісу генпрокурора України, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації в окупованому Мелітополі викрали з відділення АТ "Укрпошта" майже 3 мільйони ще 5 квітня.
У зв’язку з цим правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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