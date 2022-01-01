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Окупанти вкрали з «Укрпошти» у Мелітополі 3 мільйони гривень

Окупанти вкрали з «Укрпошти» у Мелітополі 3 мільйони гривень
Україна веде переговори з російськими загарбниками про повернення майже 3 млн грн, вкрадених з відділення "Укрпошти" у Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі спільного телемарафону, цитує Інтерфакс-Україна.

"Така неприємна місія, але вона є: ведемо переговори з окупантами, щоби повернути ці кошти.

Минулого місяця ми виплатили 95% пенсій у Мелітополі, і робитиме все, щоб і цього місяця було так само", - сказав Смілянський.

Відомо, що гроші призначалися для видачі пенсій, соціальних виплат та заробітних плат.

За даними Офісу генпрокурора України, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації в окупованому Мелітополі викрали з відділення АТ "Укрпошта" майже 3 мільйони ще 5 квітня.

У зв’язку з цим правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Теги: пошти, 3 мільйони, окупанти
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