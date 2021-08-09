У декількох містах Волині запрацював сервіс для поїздок Uklon

Віднині поїздки через онлайн-сервіс Uklon доступні в містах – Ковель, Устилуг, Володимир і в селищі Старовойтове.Про це повідомляють у пресслужбі компанії.Інформують, що у такий спосіб сервіс з'єднав ці населені пункти з обласним центром. Це означає, що мешканець Ковеля має можливість викликати авто у містечку або ж поїхати в обласний центр, Луцьк. Раніше замовити авто в застосунку Uklon можна було тільки у Луцьку.«Наразі команда картографії tech/uklon щоденно додає у мобільний застосунок нові адреси та обʼєкти у містах. Загалом додано 29 нових населених пунктів у 10 областях», – повідомляють у компанії UklonНагадаємо, що пасажири сервісу мають можливість замовити авто для переміщення між містами України, скориставшись класом “Евакуація”. За перші чотири тижні було понад 3500 поїздок. Найчастіше українці екавуйовувались з Києва, Миколаєва та зі Львова. З останнього люди частіше добирались до селища Шегині на кордоні Польщі. Тариф на поїздку повторює тариф міста, крім вартості за містом – там вона подвоюється. У гарячих точках, таких як Суми, Харків, Миколаїв, сервіс не бере комісію з драйверів, залишаючи всі кошти від поїздки їм.