Вербна неділя: прикмети, традиції

Вербна неділя: прикмети, традиції
Вербна неділя — одне з найголовніших свят у православних християн. Цього дня віруючі згадують про тріумфальне входження Ісуса Христа до Єрусалиму після чудесного воскресіння Лазаря. За повір'ями, висловлюючи радість, мешканці міста кидали під ноги чудотворця зрізані гілки пальми. У зв'язку з цим неділю назвали Пальмовою. Однак у країнах, де вибагливі рослини не прижилися, з давніх-давен використовують гілки верби. Звідси нова назва неділі — Вербна.

Про це інформує Ukr.Media.

Яка потрібна верба?

Чимало віруючих людей напередодні свята ставлять собі питання, де знайти вербу? І яка вона, правильна верба? Священнослужителі у відповідь на це кажуть: підійде будь-яка рослина. Бажано, щоб бруньки на гілках були ледь набряклими або дуже пухнастими. Але якщо вони майже закриті — не біда.

Зазвичай вербу можна знайти на ринках, у палатах біля будинку. Церква не регламентує цей момент. Але священики все ж таки радять брати рослину за гроші у тих, хто в цьому справді потребує — подвійна користь. Кількість верби також не має жодного значення. Якщо вирішите зрізати гілки самі — не беріть у дерева багато. Все-таки воно живе і вважається священним. Збирати вербу на цвинтарях або поблизу них суворо заборонено.

Викидати не можна?

Символ свята, згідно з церковною традицією, повинен зберігатися вдома цілий рік, оберігаючи благополуччя всіх членів сім'ї. Проте далеко не всі зараз готові зберігати у своїй квартирі гілки так довго.

Якщо немає можливості залишити вербу в себе, то священнослужителі радять спалити гілочки, а попіл розвіяти десь на природі, щоб його не топтали люди. Також можна відправити вербу плисти річкою. Викидати ж освячені гілки разом із побутовими відходами вкрай не рекомендується.

Що не можна робити у Вербну неділю:

- не можна шити, в'язати, вишивати та займатися роботою по дому

- заборонена фізична праця

- не можна веселитися та відвідувати розважальні заклади

- не можна вживати алкоголь

- не можна сваритися, лаятись, лихословити, бажати іншим зла.

- не можна їсти їжу тваринного походження, оскільки свято випадає на Великий піст. У Вербну неділю можна їсти рибу. Це друге виключення за увесь Великий піст (перше — на Благовіщення). У Лазареву суботу, перед Вербною неділею, дозволена також рибна ікра.

- не можна відмовляти у допомозі нужденним

Що можна робити у вербну неділю

- У цей день або напередодні варто відвідати церковну службу
- Господині прикрашають будинки молодими гілками верби
- Невеликі букети верби освячують на богослужінні у храмі
- У Вербну неділю можна вживати рибу

Народні прикмети на Вербну неділю

- Якщо в тісто для випічки додати бруньку верби, всі, хто її спробує, стануть здоровішими.

- Якщо у цей день посадити рослину, вона приверне у будинок багатство.

- Якщо освяченою вербою легенько відхльостати худобу, тварини не хворітимуть увесь рік.

- Якщо гілочки встромити в землю перед початком сезону польових робіт, то врожай буде багатий.

- Якщо з'їсти бруньку верби — незабаром прийде вирішення важливої проблеми.

- Якщо ллє дощ на Вербну неділю, то рік буде врожайний.

- Якщо вітряно 17 квітня, то літо буде прохолодне.

- Якщо сонячна погода, то рік пройде вдало.

- Якщо сухо і тепло, то рік малоурожайний.

- Який вітер дме на свято – такий буде й влітку.

- Якщо погода тепла та ясна, буде добрий урожай фруктів.

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Теги: Вербна неділя
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