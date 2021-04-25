Вербна неділя: прикмети, традиції





Про це інформує



Яка потрібна верба?



Чимало віруючих людей напередодні свята ставлять собі питання, де знайти вербу? І яка вона, правильна верба? Священнослужителі у відповідь на це кажуть: підійде будь-яка рослина. Бажано, щоб бруньки на гілках були ледь набряклими або дуже пухнастими. Але якщо вони майже закриті — не біда.



Зазвичай вербу можна знайти на ринках, у палатах біля будинку. Церква не регламентує цей момент. Але священики все ж таки радять брати рослину за гроші у тих, хто в цьому справді потребує — подвійна користь. Кількість верби також не має жодного значення. Якщо вирішите зрізати гілки самі — не беріть у дерева багато. Все-таки воно живе і вважається священним. Збирати вербу на цвинтарях або поблизу них суворо заборонено.



Викидати не можна?



Символ свята, згідно з церковною традицією, повинен зберігатися вдома цілий рік, оберігаючи благополуччя всіх членів сім'ї. Проте далеко не всі зараз готові зберігати у своїй квартирі гілки так довго.



Якщо немає можливості залишити вербу в себе, то священнослужителі радять спалити гілочки, а попіл розвіяти десь на природі, щоб його не топтали люди. Також можна відправити вербу плисти річкою. Викидати ж освячені гілки разом із побутовими відходами вкрай не рекомендується.



Що не можна робити у Вербну неділю:



- не можна шити, в'язати, вишивати та займатися роботою по дому



- заборонена фізична праця



- не можна веселитися та відвідувати розважальні заклади



- не можна вживати алкоголь



- не можна сваритися, лаятись, лихословити, бажати іншим зла.



- не можна їсти їжу тваринного походження, оскільки свято випадає на Великий піст. У Вербну неділю можна їсти рибу. Це друге виключення за увесь Великий піст (перше — на Благовіщення). У Лазареву суботу, перед Вербною неділею, дозволена також рибна ікра.



- не можна відмовляти у допомозі нужденним



Що можна робити у вербну неділю



- У цей день або напередодні варто відвідати церковну службу

- Господині прикрашають будинки молодими гілками верби

- Невеликі букети верби освячують на богослужінні у храмі

- У Вербну неділю можна вживати рибу



Народні прикмети на Вербну неділю



- Якщо в тісто для випічки додати бруньку верби, всі, хто її спробує, стануть здоровішими.



- Якщо у цей день посадити рослину, вона приверне у будинок багатство.



- Якщо освяченою вербою легенько відхльостати худобу, тварини не хворітимуть увесь рік.



- Якщо гілочки встромити в землю перед початком сезону польових робіт, то врожай буде багатий.



- Якщо з'їсти бруньку верби — незабаром прийде вирішення важливої проблеми.



- Якщо ллє дощ на Вербну неділю, то рік буде врожайний.



- Якщо вітряно 17 квітня, то літо буде прохолодне.



- Якщо сонячна погода, то рік пройде вдало.



- Якщо сухо і тепло, то рік малоурожайний.



- Який вітер дме на свято – такий буде й влітку.



- Якщо погода тепла та ясна, буде добрий урожай фруктів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вербна неділя — одне з найголовніших свят у православних християн. Цього дня віруючі згадують про тріумфальне входження Ісуса Христа до Єрусалиму після чудесного воскресіння Лазаря. За повір'ями, висловлюючи радість, мешканці міста кидали під ноги чудотворця зрізані гілки пальми. У зв'язку з цим неділю назвали Пальмовою. Однак у країнах, де вибагливі рослини не прижилися, з давніх-давен використовують гілки верби. Звідси нова назва неділі — Вербна.Про це інформує Ukr.Media. Чимало віруючих людей напередодні свята ставлять собі питання, де знайти вербу? І яка вона, правильна верба? Священнослужителі у відповідь на це кажуть: підійде будь-яка рослина. Бажано, щоб бруньки на гілках були ледь набряклими або дуже пухнастими. Але якщо вони майже закриті — не біда.Зазвичай вербу можна знайти на ринках, у палатах біля будинку. Церква не регламентує цей момент. Але священики все ж таки радять брати рослину за гроші у тих, хто в цьому справді потребує — подвійна користь. Кількість верби також не має жодного значення. Якщо вирішите зрізати гілки самі — не беріть у дерева багато. Все-таки воно живе і вважається священним. Збирати вербу на цвинтарях або поблизу них суворо заборонено.Символ свята, згідно з церковною традицією, повинен зберігатися вдома цілий рік, оберігаючи благополуччя всіх членів сім'ї. Проте далеко не всі зараз готові зберігати у своїй квартирі гілки так довго.Якщо немає можливості залишити вербу в себе, то священнослужителі радять спалити гілочки, а попіл розвіяти десь на природі, щоб його не топтали люди. Також можна відправити вербу плисти річкою. Викидати ж освячені гілки разом із побутовими відходами вкрай не рекомендується.Що не можна робити у Вербну неділю:- не можна шити, в'язати, вишивати та займатися роботою по дому- заборонена фізична праця- не можна веселитися та відвідувати розважальні заклади- не можна вживати алкоголь- не можна сваритися, лаятись, лихословити, бажати іншим зла.- не можна їсти їжу тваринного походження, оскільки свято випадає на Великий піст. У Вербну неділю можна їсти рибу. Це друге виключення за увесь Великий піст (перше — на Благовіщення). У Лазареву суботу, перед Вербною неділею, дозволена також рибна ікра.- не можна відмовляти у допомозі нужденним- У цей день або напередодні варто відвідати церковну службу- Господині прикрашають будинки молодими гілками верби- Невеликі букети верби освячують на богослужінні у храмі- У Вербну неділю можна вживати рибу- Якщо в тісто для випічки додати бруньку верби, всі, хто її спробує, стануть здоровішими.- Якщо у цей день посадити рослину, вона приверне у будинок багатство.- Якщо освяченою вербою легенько відхльостати худобу, тварини не хворітимуть увесь рік.- Якщо гілочки встромити в землю перед початком сезону польових робіт, то врожай буде багатий.- Якщо з'їсти бруньку верби — незабаром прийде вирішення важливої проблеми.- Якщо ллє дощ на Вербну неділю, то рік буде врожайний.- Якщо вітряно 17 квітня, то літо буде прохолодне.- Якщо сонячна погода, то рік пройде вдало.- Якщо сухо і тепло, то рік малоурожайний.- Який вітер дме на свято – такий буде й влітку.- Якщо погода тепла та ясна, буде добрий урожай фруктів.

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