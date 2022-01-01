У Харкові у пожежі загинули двоє людей, ще 18 – постраждали

У Харківській області за останню добу сталося 11 пожеж, спричинених російськими обстрілами, в одній із них загинули двоє та постраждали ще 18 людей.Про це інформує пресслужба ДСНС станом на 7 ранку 17 квітня.За добу з 16 по 17 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд,із яких 11 – на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами.Найбільша з таких виникла на території одного з підприємств, що в Індустріальному районі Харкова. Горіли дерев'яні піддони та пластикова тара на площі близько 6000 кв.м. Ліквідовували пожежу 12 відділень ДСНС.Вогнеборцям вдалось врятувати значну частину продукції підприємства, а також запобігти розповсюдженню полум'я на розташовані поруч об'єкти.Також пожежа сталась в адміністративно-офісній будівлі, що в Основ’янському районі Харкова. Площа пожежі склала близько 1500 кв.м., горіли будівля та 9 автівок.За попередніми даними загинуло 2 та постраждало ще 18 людей.На місці пожежі працювало 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 50 рятувальників.Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили близько 50 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.