Росія може розпочати новий наступ найближчими днями, – NBC News

Росія може розпочати новий наступ найближчими днями, – NBC News
Росія може розпочати наступний етап своєї військової кампанії в Україні вже цими вихідними або на початку наступного тижня.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на двох високопоставлених представників Пентагону, передає ТСН.

Під час брифінгу, який проходив на умовах анонімності, чиновники американського оборонного відомства заявили, що США наразі працюють над тим, щоб переконати союзників надіслати більше артилерії та боєприпасів до України, аби вона могла протистояти новому наступу.

Видання також зазначає, що Росія збільшила кількість ракетних ударів по українських містах після того, як затонув флагман Чорноморського флоту РФ - крейсер "Москва".

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Теги: Росія, новий наступ, Пентагон, війна
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