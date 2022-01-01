Не я б'ю, «Верба» б'є: ЗСУ показали, як працює українська артилерія
Сьогодні, 10:33
Нині, 17 квітня, Україна святкує Вербну неділю. У свято Збройні Сили України вирішили показати свою «Вербу».
Відео опублікували на сторінці Міністерства оборони у Фейсбуці.
"У Вербну неділю українці кажуть: «Не я б’ю, верба б'є». Для окупантів ЗСУ має особливу вербу, яка вже 53 дні не перестає бити рашистів", — підписали відео.
За інформацією порталу «Мілітарний», РСЗВ «Верба» розроблена на базі бойової частини БМ-21 «Град», але її пускова установка отримала низку вдосконалень, зокрема, системи навігації, зв’язку, вирівнювання та стабілізації платформи. Екіпаж може в автоматичному режимі керувати вогнем, вести прицілювання та перезаряджання.
Боєкомплект РСЗВ складає 40 122-мм реактивних снарядів, які здатні знищувати цілі на відстані до 40 км. Перезаряджання повного пакета займає 5 хвилин.
РСЗВ «Верба» оснащена здвоєною кабіною на 5 місць. Повна маса установки становить 20 т, транспорт розганяється до 85 км/год. Система надійшла на озброєння української армії у 2019 році.
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Відео опублікували на сторінці Міністерства оборони у Фейсбуці.
"У Вербну неділю українці кажуть: «Не я б’ю, верба б'є». Для окупантів ЗСУ має особливу вербу, яка вже 53 дні не перестає бити рашистів", — підписали відео.
За інформацією порталу «Мілітарний», РСЗВ «Верба» розроблена на базі бойової частини БМ-21 «Град», але її пускова установка отримала низку вдосконалень, зокрема, системи навігації, зв’язку, вирівнювання та стабілізації платформи. Екіпаж може в автоматичному режимі керувати вогнем, вести прицілювання та перезаряджання.
Боєкомплект РСЗВ складає 40 122-мм реактивних снарядів, які здатні знищувати цілі на відстані до 40 км. Перезаряджання повного пакета займає 5 хвилин.
РСЗВ «Верба» оснащена здвоєною кабіною на 5 місць. Повна маса установки становить 20 т, транспорт розганяється до 85 км/год. Система надійшла на озброєння української армії у 2019 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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