Злодій проник до будинку волинянки та вкрав гроші

Злодій проник до будинку волинянки та вкрав гроші
До поліції звернулася 63-річна пенсіонерка та повідомила, що серед ночі в її помешкання проник невідомий, спричинив тілесні ушкодження та вкрав гроші. Оперативники встановили особу зловмисника та затримали його.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Загрози життю та здоров’ю жінки немає. Відомості внесли до реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та оголосили про підозру.

Встановлено, що 44-річний житель Володимир-Волинського району вночі проник в будинок потерпілої через вікно, наніс їй тілесні ушкодження, в тому числі і ножем. Після чого викрав гроші із її гаманця та зник.

Його затримали у порядку статті 208 КПК України, він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Зловмисник раніше судимий за скоєння майнових злочинів. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Триває слідство.


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Теги: Волинь, злодій, пенсіонерка, Володимир-Волинський район
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