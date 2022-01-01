Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем
Сьогодні, 11:55
Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем.
Вітання опублікували на сайті глави держави.
"Воскресіння Господнє — це утвердження в серцях людей віри та надії на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над оманою. Сьогодні, коли наш народ мужньо бореться за майбутнє своєї країни, саме віра i надія стали для нас міцною опорою. Захищаючи свою зeмлю, українці демонструють унікальну силу єднання", - зазначив Зеленський.
Він також зауважив, що у цей святковий час лунають особливі молитви за тих, хто боронить нашу свободу i державну незалежність, і подякував українським воїнам за мужність та героїзм.
"Переконаний, що разом ми виграємо цю битву за Україну, здолаємо ворога, адже за нами правда. Бажаю усім мирного життя під українським небом", - додав президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Вітання опублікували на сайті глави держави.
"Воскресіння Господнє — це утвердження в серцях людей віри та надії на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над оманою. Сьогодні, коли наш народ мужньо бореться за майбутнє своєї країни, саме віра i надія стали для нас міцною опорою. Захищаючи свою зeмлю, українці демонструють унікальну силу єднання", - зазначив Зеленський.
Він також зауважив, що у цей святковий час лунають особливі молитви за тих, хто боронить нашу свободу i державну незалежність, і подякував українським воїнам за мужність та героїзм.
"Переконаний, що разом ми виграємо цю битву за Україну, здолаємо ворога, адже за нами правда. Бажаю усім мирного життя під українським небом", - додав президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі канадські лікарі консультують і дають ліки безкоштовно
Сьогодні, 12:06
Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем
Сьогодні, 11:55
Злодій проник до будинку волинянки та вкрав гроші
Сьогодні, 11:41
Медіа