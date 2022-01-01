Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем

Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем.



Вітання опублікували на



"Воскресіння Господнє — це утвердження в серцях людей віри та надії на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над оманою. Сьогодні, коли наш народ мужньо бореться за майбутнє своєї країни, саме віра i надія стали для нас міцною опорою. Захищаючи свою зeмлю, українці демонструють унікальну силу єднання", - зазначив Зеленський.



Він також зауважив, що у цей святковий час лунають особливі молитви за тих, хто боронить нашу свободу i державну незалежність, і подякував українським воїнам за мужність та героїзм.



"Переконаний, що разом ми виграємо цю битву за Україну, здолаємо ворога, адже за нами правда. Бажаю усім мирного життя під українським небом", - додав президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипривітав християн західного обряду з Великоднем.Вітання опублікували на сайті глави держави."Воскресіння Господнє — це утвердження в серцях людей віри та надії на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над оманою. Сьогодні, коли наш народ мужньо бореться за майбутнє своєї країни, саме віра i надія стали для нас міцною опорою. Захищаючи свою зeмлю, українці демонструють унікальну силу єднання", - зазначив Зеленський.Він також зауважив, що у цей святковий час лунають особливі молитви за тих, хто боронить нашу свободу i державну незалежність, і подякував українським воїнам за мужність та героїзм."Переконаний, що разом ми виграємо цю битву за Україну, здолаємо ворога, адже за нами правда. Бажаю усім мирного життя під українським небом", - додав президент.

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