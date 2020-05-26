У Ковелі канадські лікарі консультують і дають ліки безкоштовно





Журналістка Анастасія Качина поспілкувалася з канадськими лікарями-волонтерами та вимушено переселеними людьми, які потрапили на прийом до закордонних медиків у Ковелі.



Сімейний лікар із Канади Петро Деркач разом із колегами-медиками їздить містами України. Наша знімальна група зустріла команду канадських лікарів в одному з навчальних закладів Ковеля.



«Ми маємо таку гуманітарну медичну команду. Приїхали, очевидно, бо дуже потрібна спеціальна опіка біженцям з України. Але так виглядає, що вона потрібна для всіх людей українських», – розповів Петро Деркач.



Лікар вільно розмовляє українською, тому консультувати пацієнтів, каже, значно простіше. Цікаво, що більш ніж двадцять років тому він всиновив двох дітей з України.



І хоч Петро розуміє українську, його колеги – ні. Тому з ними працює перекладачка Марія. Вона – ковельчанка.



«Звісно, це дуже цікавий досвід, це дуже круто. Це також дало мені поштовх зрозуміти, що перекладацька справа дуже складна і реально це дуже велике випробування для мене. Тому що я не лікар і більшість різних медичних термінів мушу часто перекладати, але це дуже цікаво», – каже ковельчанка Марія Сорокіна.



«Я думаю, що їм здається, що канадійська медицина, що Північної Америки медицина ліпша. І навіть поради шукають. Ми багато з собою привезли медикаментів. Тих, що ми видаємо, і це безкоштовно», – зазначає Петро Деркач.



Дарина з Луганщини вже отримала допомогу і безплатні ліки від канадських медиків.



«Мені дали ліки канадські. Хороші, буквально за кілька годин уже мені допомогли. Побажали здоров’я, записали наші дані, щоб у випадку чогось ми до них звертались», – розповіла Дарина.



Медики кажуть: аби стежити за станом здоров’я українських пацієнтів, вони діляться з ними контактами. Оскільки час прийому кожного обмежений – додаткову консультацію можна отримати телефоном.



«Ми ночуємо в Польщі, в місті Хелм. Щодня їдемо в Україну. Але дуже багато часу забирає при границі. Так що наші години обмежені – між першою і п’ятою, десь тако», – зауважує Петро Деркач.



Треба сказати, що лікарі із Канади працюють в Україні на волонтерських засадах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оглядають, консультують і безкоштовно дають ліки. Лікарі з Канади щодня приїздять в Україну, аби допомогти її жителям побороти недуги та впоратись зі стресом.Журналістка 12 каналу поспілкувалася з канадськими лікарями-волонтерами та вимушено переселеними людьми, які потрапили на прийом до закордонних медиків у Ковелі.Сімейний лікар із Канадиразом із колегами-медиками їздить містами України. Наша знімальна група зустріла команду канадських лікарів в одному з навчальних закладів Ковеля.«Ми маємо таку гуманітарну медичну команду. Приїхали, очевидно, бо дуже потрібна спеціальна опіка біженцям з України. Але так виглядає, що вона потрібна для всіх людей українських», – розповів Петро Деркач.Лікар вільно розмовляє українською, тому консультувати пацієнтів, каже, значно простіше. Цікаво, що більш ніж двадцять років тому він всиновив двох дітей з України.І хоч Петро розуміє українську, його колеги – ні. Тому з ними працює перекладачка Марія. Вона – ковельчанка.«Звісно, це дуже цікавий досвід, це дуже круто. Це також дало мені поштовх зрозуміти, що перекладацька справа дуже складна і реально це дуже велике випробування для мене. Тому що я не лікар і більшість різних медичних термінів мушу часто перекладати, але це дуже цікаво», – каже ковельчанка«Я думаю, що їм здається, що канадійська медицина, що Північної Америки медицина ліпша. І навіть поради шукають. Ми багато з собою привезли медикаментів. Тих, що ми видаємо, і це безкоштовно», – зазначає Петро Деркач.з Луганщини вже отримала допомогу і безплатні ліки від канадських медиків.«Мені дали ліки канадські. Хороші, буквально за кілька годин уже мені допомогли. Побажали здоров’я, записали наші дані, щоб у випадку чогось ми до них звертались», – розповіла Дарина.Медики кажуть: аби стежити за станом здоров’я українських пацієнтів, вони діляться з ними контактами. Оскільки час прийому кожного обмежений – додаткову консультацію можна отримати телефоном.«Ми ночуємо в Польщі, в місті Хелм. Щодня їдемо в Україну. Але дуже багато часу забирає при границі. Так що наші години обмежені – між першою і п’ятою, десь тако», – зауважує Петро Деркач.Треба сказати, що лікарі із Канади працюють в Україні на волонтерських засадах.

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