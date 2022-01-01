«Баба лежит, дергается. В голове дырка»: окупант розповів, як росіяни розстрілюють українок

Служба безпеки України продовжує фіксувати свідчення звірств окупантів стосовно мирного населення.Про це інформують на сторінці спецслужби."Ось цей "герой", який був мобілізований росіянами з так званої "ЛНР", розповідає дружині про жорстоке вбивство його колегами українки: "…там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи*да", - йдеться в дописі.Як з’ясувалося, єдиною провиною жінки було те, що "…у нее, типа, брат в "Азове", и она начала х*йню какую-то пороть".Вояк нібито обурюється поведінкою своїх співслуживців, але жодним чином не завадив цьому військовому злочину. Лише порадив хоч закопати вбиту".У пресслужбі також зазначають, що СБУ перехоплює подібні розмови загарбників і документує їхні злочини – щоб у подальшому жоден винний не залишився безкарним.