Після успішного знищення «Москви» світ зацікавився українськими ракетами
Сьогодні, 14:16
Світові країни зацікавилися виробленими в Україні крилатими ракетами “Нептун”. Однією з таких знищили російський крейсер “Москва”.
Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.
“Ракети “Нептун” зацікавили світові країни після успішного знищення ракетного крейсера “Москва”, — наголосив Єрмак.
Зазначимо, що крилаті ракети "Нептун" є маловисотними протикорабельними. Призначені для знищення наводних суден водотоннажністю до п'яти тисяч тонн.
Крилату ракету розробили у Київському конструкторському бюро “Промінь”. Застосовуватися вона може з кораблів, авіації та наземних пускових установок. На озброєнні в Україні стоїть з 2020 року.
Нагадаємо, Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети.
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Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.
“Ракети “Нептун” зацікавили світові країни після успішного знищення ракетного крейсера “Москва”, — наголосив Єрмак.
Зазначимо, що крилаті ракети "Нептун" є маловисотними протикорабельними. Призначені для знищення наводних суден водотоннажністю до п'яти тисяч тонн.
Крилату ракету розробили у Київському конструкторському бюро “Промінь”. Застосовуватися вона може з кораблів, авіації та наземних пускових установок. На озброєнні в Україні стоїть з 2020 року.
Нагадаємо, Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети.
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