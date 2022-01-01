Після успішного знищення «Москви» світ зацікавився українськими ракетами

Після успішного знищення «Москви» світ зацікавився українськими ракетами
Світові країни зацікавилися виробленими в Україні крилатими ракетами “Нептун”. Однією з таких знищили російський крейсер “Москва”.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Ракети “Нептун” зацікавили світові країни після успішного знищення ракетного крейсера “Москва”, — наголосив Єрмак.

Зазначимо, що крилаті ракети "Нептун" є маловисотними протикорабельними. Призначені для знищення наводних суден водотоннажністю до п'яти тисяч тонн.

Крилату ракету розробили у Київському конструкторському бюро “Промінь”. Застосовуватися вона може з кораблів, авіації та наземних пускових установок. На озброєнні в Україні стоїть з 2020 року.

Нагадаємо, Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети.

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Теги: Нептун, Москва, війна, ракети, зброя
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