Після успішного знищення «Москви» світ зацікавився українськими ракетами





Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.



“Ракети “Нептун” зацікавили світові країни після успішного знищення ракетного крейсера “Москва”, — наголосив Єрмак.



Зазначимо, що крилаті ракети "Нептун" є маловисотними протикорабельними. Призначені для знищення наводних суден водотоннажністю до п'яти тисяч тонн.



Крилату ракету розробили у Київському конструкторському бюро “Промінь”. Застосовуватися вона може з кораблів, авіації та наземних пускових установок. На озброєнні в Україні стоїть з 2020 року.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Світові країни зацікавилися виробленими в Україні крилатими ракетами “Нептун”. Однією з таких знищили російський крейсер “Москва”.Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова Офісу президента“Ракети “Нептун” зацікавили світові країни після успішного знищення ракетного крейсера “Москва”, — наголосив Єрмак.Зазначимо, що крилаті ракети "Нептун" є маловисотними протикорабельними. Призначені для знищення наводних суден водотоннажністю до п'яти тисяч тонн.Крилату ракету розробили у Київському конструкторському бюро “Промінь”. Застосовуватися вона може з кораблів, авіації та наземних пускових установок. На озброєнні в Україні стоїть з 2020 року.Нагадаємо, Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети.

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