У Вараші для українських воїнів готують великодні гостинці. ВІДЕО





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У Вараші готують великодні гостинці для захисників України. Такий пасхальний хліб отримає кожен воїн.



«Уся Україна готується до великодніх свят. Ми народ віруючий, народ релігійний, який поважає свої традиції, тому в усіх організаціях, підприємствах готуються до Великодня, роблять усе можливе, щоб кожен наш захисник має відчути любов рідного дому», – розповіла волонтерка Олена.



Кухарі вже третій день поспіль випікають паски за традиційними рецептами. Продукти для великодньої здоби передали волонтери та небайдужі мешканці Вараської громади.



«Усі нам допомагають коштами, стараються нам якусь маленьку частиночку чимось допомогти для такого святого діла – випікання пасочки», – каже кухарка Юлія.



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На випікання пасок пішло вже чимало необхідних продуктів, але головні інгредієнти – любов і турбота.



«Готуємо ці великодні пасочки з великою любов’ю, хочемо, щоб людям була якась радість, бо ж наближається велике свято, хочеться, щоб у нас була велика перемога і щоб ми були щасливі і здорові у нашій Україні», – додає Юлія.



Паска – не єдиний гостинець. В організації святкових подарунків свою креативність проявили і діти.



«Це дитячі вироби: малюнки, листівки, побажання, великодні віночки, щоби душу захисників зігрів не тільки святий хліб, але й щоб було приємно, щоби спогади були про дітей, про їхніх дітей, про те, що ми за них переживаємо, піклуємося і чекаємо з перемогою», – висловилася освітянка Наталія.



Серед святкових атрибутів – писанки, які ще здавна виготовляли як оберіг. Такі сувеніри, впевнені діти, додадуть сил і витримки тим, хто сьогодні захищає нашу Батьківщину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Весь український народ згуртувався, щоб дати відсіч російським загарбникам: кожен працює на своєму фронті. Підтримка наших захисників – дієвий фактор у наближені перемоги, тож усі волонтери дбають про те, щоб захисники України відчували нашу турботу. Дух найсвітлішого свята року, Воскресіння Христового, переконані у Вараші, повинен відчути кожен боєць, тому пасхальні гостинці для них вже випікають і невдовзі передадуть на фронт.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу У Вараші готують великодні гостинці для захисників України. Такий пасхальний хліб отримає кожен воїн.«Уся Україна готується до великодніх свят. Ми народ віруючий, народ релігійний, який поважає свої традиції, тому в усіх організаціях, підприємствах готуються до Великодня, роблять усе можливе, щоб кожен наш захисник має відчути любов рідного дому», – розповіла волонтеркаКухарі вже третій день поспіль випікають паски за традиційними рецептами. Продукти для великодньої здоби передали волонтери та небайдужі мешканці Вараської громади.«Усі нам допомагають коштами, стараються нам якусь маленьку частиночку чимось допомогти для такого святого діла – випікання пасочки», – каже кухаркаНа випікання пасок пішло вже чимало необхідних продуктів, але головні інгредієнти – любов і турбота.«Готуємо ці великодні пасочки з великою любов’ю, хочемо, щоб людям була якась радість, бо ж наближається велике свято, хочеться, щоб у нас була велика перемога і щоб ми були щасливі і здорові у нашій Україні», – додає Юлія.Паска – не єдиний гостинець. В організації святкових подарунків свою креативність проявили і діти.«Це дитячі вироби: малюнки, листівки, побажання, великодні віночки, щоби душу захисників зігрів не тільки святий хліб, але й щоб було приємно, щоби спогади були про дітей, про їхніх дітей, про те, що ми за них переживаємо, піклуємося і чекаємо з перемогою», – висловилася освітянкаСеред святкових атрибутів – писанки, які ще здавна виготовляли як оберіг. Такі сувеніри, впевнені діти, додадуть сил і витримки тим, хто сьогодні захищає нашу Батьківщину.

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