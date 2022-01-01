Продавали вербу: у Луцьку волонтери зібрали понад 55 тисяч на потреби ЗСУ





Про це



Розпочалася акція о 6 ранку на Театральному майдані.







"Витратили на цю акцію три дні життя. Але воно варте перемоги", - наголосили в КЦ.







Відомо, що гроші передадуть в Жіночу Сотню Самооборони Майдану.



"Вони специ витрачати, щоб вберегти країну", - пояснили в центрі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 квітня, у Луцьку під час акції "Вербу купляю – перемогу наближаю" продавали вербові гілочки, аби зароблені гроші віддати на потреби української армії. Волонтерам вдалося зібрати аж 55 364 гривні.Про це повідомляє Єдиний комунікаційний центр у Фейсбуці.Розпочалася акція о 6 ранку на Театральному майдані."Витратили на цю акцію три дні життя. Але воно варте перемоги", - наголосили в КЦ.Відомо, що гроші передадуть в Жіночу Сотню Самооборони Майдану."Вони специ витрачати, щоб вберегти країну", - пояснили в центрі.

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