Продавали вербу: у Луцьку волонтери зібрали понад 55 тисяч на потреби ЗСУ

Продавали вербу: у Луцьку волонтери зібрали понад 55 тисяч на потреби ЗСУ
Сьогодні, 17 квітня, у Луцьку під час акції "Вербу купляю – перемогу наближаю" продавали вербові гілочки, аби зароблені гроші віддати на потреби української армії. Волонтерам вдалося зібрати аж 55 364 гривні.

Про це повідомляє Єдиний комунікаційний центр у Фейсбуці.

Розпочалася акція о 6 ранку на Театральному майдані.

Продавали вербу: у Луцьку волонтери зібрали понад 55 тисяч на потреби ЗСУ


"Витратили на цю акцію три дні життя. Але воно варте перемоги", - наголосили в КЦ.

Продавали вербу: у Луцьку волонтери зібрали понад 55 тисяч на потреби ЗСУ
Продавали вербу: у Луцьку волонтери зібрали понад 55 тисяч на потреби ЗСУ


Відомо, що гроші передадуть в Жіночу Сотню Самооборони Майдану.

"Вони специ витрачати, щоб вберегти країну", - пояснили в центрі.

Продавали вербу: у Луцьку волонтери зібрали понад 55 тисяч на потреби ЗСУ
Продавали вербу: у Луцьку волонтери зібрали понад 55 тисяч на потреби ЗСУ


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, волонтери, Луцьк, верба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майже весь футбольний клуб з Першої ліги доєднався до ЗСУ
Сьогодні, 16:13
Російські окупанти обстріляли центр Харкова, є загиблі
Сьогодні, 15:56
Продавали вербу: у Луцьку волонтери зібрали понад 55 тисяч на потреби ЗСУ
Сьогодні, 15:42
У Вараші для українських воїнів готують великодні гостинці. ВІДЕО
Сьогодні, 15:15
«Хотіли бліцкриг, а сіли на п'яту точку»: журналісти знайшли щоденник російського офіцера
Сьогодні, 14:41
Схожі новини
Не я б'ю, «Верба» б'є: ЗСУ показали, як працює українська артилерія Не я б'ю, «Верба» б'є: ЗСУ показали, як працює українська артилерія
Сьогодні, 10:33
Депутатка Луцькради створює корисні солодощі, а весь прибуток спрямовує на армію. ФОТО Депутатка Луцькради створює корисні солодощі, а весь прибуток спрямовує на армію. ФОТО
12 квітень, 14:27
Луцькі медики перерахували частину зарплати для ЗСУ Луцькі медики перерахували частину зарплати для ЗСУ
12 квітень, 02:28
На Волині роблять енергетичні набори для української армії. ВІДЕО На Волині роблять енергетичні набори для української армії. ВІДЕО
11 квітень, 16:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Майже весь футбольний клуб з Першої ліги доєднався до ЗСУ
Сьогодні, 16:13
 0
Російські окупанти обстріляли центр Харкова, є загиблі
Сьогодні, 15:56
 0
Продавали вербу: у Луцьку волонтери зібрали понад 55 тисяч на потреби ЗСУ
Сьогодні, 15:42
 0
У Вараші для українських воїнів готують великодні гостинці. ВІДЕО
Сьогодні, 15:15
 0
«Хотіли бліцкриг, а сіли на п'яту точку»: журналісти знайшли щоденник російського офіцера
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8