Продавали вербу: у Луцьку волонтери зібрали понад 55 тисяч на потреби ЗСУ
Сьогодні, 15:42
Сьогодні, 17 квітня, у Луцьку під час акції "Вербу купляю – перемогу наближаю" продавали вербові гілочки, аби зароблені гроші віддати на потреби української армії. Волонтерам вдалося зібрати аж 55 364 гривні.
Про це повідомляє Єдиний комунікаційний центр у Фейсбуці.
Розпочалася акція о 6 ранку на Театральному майдані.
"Витратили на цю акцію три дні життя. Але воно варте перемоги", - наголосили в КЦ.
Відомо, що гроші передадуть в Жіночу Сотню Самооборони Майдану.
"Вони специ витрачати, щоб вберегти країну", - пояснили в центрі.
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Про це повідомляє Єдиний комунікаційний центр у Фейсбуці.
Розпочалася акція о 6 ранку на Театральному майдані.
"Витратили на цю акцію три дні життя. Але воно варте перемоги", - наголосили в КЦ.
Відомо, що гроші передадуть в Жіночу Сотню Самооборони Майдану.
"Вони специ витрачати, щоб вберегти країну", - пояснили в центрі.
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