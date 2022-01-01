Російські окупанти обстріляли центр Харкова, є загиблі

Російські окупанти обстріляли центр Харкова, є загиблі
Російські війська обстріляли Харків, внаслідок чого загинули 5 людей.

Про це інформує "Суспільне" з посиланням на Департаменті охорони здоров’я ОВА.

Після обіду 17 квітня повідомлялося про обстріли центру Харкова.

Окрім 5 загиблих ще 13 поранених станом на 15:00.

На місці працюють рятувальники.


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Теги: Харків, війна, обстріли, жертви
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