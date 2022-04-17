Майже весь футбольний клуб з Першої ліги доєднався до ЗСУ





Про це пише



Футболісти зізнаються, що спочатку не хотіли вступати до ЗСУ, оскільки боялися бути тягарем для війська – бо не мали ніякого вміння воювати.



Потім до них прийшов воєнком та пояснив, що їх усьому вчитимуть, готуватимуть, покажуть, як захищати Україну.



Потім вони порадились – і 14 гравців та тренери склали військову присягу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Футбольний клуб "Прикарпаття" з Івано-Франківська майже повним складом склав присягу та вступив до лав Збройних сил.Про це пише Українська правда з посиланням на "Футбол 1/2/3".Футболісти зізнаються, що спочатку не хотіли вступати до ЗСУ, оскільки боялися бути тягарем для війська – бо не мали ніякого вміння воювати.Потім до них прийшов воєнком та пояснив, що їх усьому вчитимуть, готуватимуть, покажуть, як захищати Україну.Потім вони порадились – і 14 гравців та тренери склали військову присягу.

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