Майже весь футбольний клуб з Першої ліги доєднався до ЗСУ
Сьогодні, 16:13
Футбольний клуб "Прикарпаття" з Івано-Франківська майже повним складом склав присягу та вступив до лав Збройних сил.
Про це пише Українська правда з посиланням на "Футбол 1/2/3".
Футболісти зізнаються, що спочатку не хотіли вступати до ЗСУ, оскільки боялися бути тягарем для війська – бо не мали ніякого вміння воювати.
Потім до них прийшов воєнком та пояснив, що їх усьому вчитимуть, готуватимуть, покажуть, як захищати Україну.
Потім вони порадились – і 14 гравців та тренери склали військову присягу.
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Про це пише Українська правда з посиланням на "Футбол 1/2/3".
Футболісти зізнаються, що спочатку не хотіли вступати до ЗСУ, оскільки боялися бути тягарем для війська – бо не мали ніякого вміння воювати.
Потім до них прийшов воєнком та пояснив, що їх усьому вчитимуть, готуватимуть, покажуть, як захищати Україну.
Потім вони порадились – і 14 гравців та тренери склали військову присягу.
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