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На Херсонщині окупанти обстріляли підлітків, які йшли в магазин по хліб

На Херсонщині окупанти обстріляли підлітків, які йшли в магазин по хліб
Російські окупанти обстріляли групу підлітків у селі Гаврилівка на Херсонщині. 15-річний хлопчик під отриманих травм загинув.

Про це пише LB.ua з посиланням на "Новини Нововоронцовщини".

"Вчора (15 квітня, – ред.) був трагічний випадок в с. Гаврилівка, коли школярі йшли до магазину, розмовляли по телефону. Рашисти побачили і зробили попереджувальні постріли. Діти перелякалися і почали бігти. Окупанти їх услід почали розстрілювати. Одну дитину поранили. Сьогодні дитина від отриманих ран померла", – сказано в повідомленні.

"Це маминої сусідки сина вбили, йому 15 років було. Позавчора його поранили орки та забрали з собою в невідомому напрямку, а вчора зранку його мати, сподіваючись на те, що знайде його у лікарні, натомість знайшла його в морзі", – прокоментувала публікацію Ірина Курносікова.

Загибель 15-річного підлітка внаслідок обстрілу с. Гаврилівка Новоолександрівського району Херсонської області 15 квітня підтвердили в Офісі генерального прокурора.

У відомстві повідомили, що від початку війни внаслідок російської агресії загинули вже 202 дитини. Щонайменше 361 дитину поранено.


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Теги: Росія, Україна, війна
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