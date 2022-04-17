На Херсонщині окупанти обстріляли підлітків, які йшли в магазин по хліб
Сьогодні, 17:45
Російські окупанти обстріляли групу підлітків у селі Гаврилівка на Херсонщині. 15-річний хлопчик під отриманих травм загинув.
Про це пише LB.ua з посиланням на "Новини Нововоронцовщини".
"Вчора (15 квітня, – ред.) був трагічний випадок в с. Гаврилівка, коли школярі йшли до магазину, розмовляли по телефону. Рашисти побачили і зробили попереджувальні постріли. Діти перелякалися і почали бігти. Окупанти їх услід почали розстрілювати. Одну дитину поранили. Сьогодні дитина від отриманих ран померла", – сказано в повідомленні.
"Це маминої сусідки сина вбили, йому 15 років було. Позавчора його поранили орки та забрали з собою в невідомому напрямку, а вчора зранку його мати, сподіваючись на те, що знайде його у лікарні, натомість знайшла його в морзі", – прокоментувала публікацію Ірина Курносікова.
Загибель 15-річного підлітка внаслідок обстрілу с. Гаврилівка Новоолександрівського району Херсонської області 15 квітня підтвердили в Офісі генерального прокурора.
У відомстві повідомили, що від початку війни внаслідок російської агресії загинули вже 202 дитини. Щонайменше 361 дитину поранено.
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Про це пише LB.ua з посиланням на "Новини Нововоронцовщини".
"Вчора (15 квітня, – ред.) був трагічний випадок в с. Гаврилівка, коли школярі йшли до магазину, розмовляли по телефону. Рашисти побачили і зробили попереджувальні постріли. Діти перелякалися і почали бігти. Окупанти їх услід почали розстрілювати. Одну дитину поранили. Сьогодні дитина від отриманих ран померла", – сказано в повідомленні.
"Це маминої сусідки сина вбили, йому 15 років було. Позавчора його поранили орки та забрали з собою в невідомому напрямку, а вчора зранку його мати, сподіваючись на те, що знайде його у лікарні, натомість знайшла його в морзі", – прокоментувала публікацію Ірина Курносікова.
Загибель 15-річного підлітка внаслідок обстрілу с. Гаврилівка Новоолександрівського району Херсонської області 15 квітня підтвердили в Офісі генерального прокурора.
У відомстві повідомили, що від початку війни внаслідок російської агресії загинули вже 202 дитини. Щонайменше 361 дитину поранено.
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