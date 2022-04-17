На Херсонщині окупанти обстріляли підлітків, які йшли в магазин по хліб





Про це пише



"Вчора (15 квітня, – ред.) був трагічний випадок в с. Гаврилівка, коли школярі йшли до магазину, розмовляли по телефону. Рашисти побачили і зробили попереджувальні постріли. Діти перелякалися і почали бігти. Окупанти їх услід почали розстрілювати. Одну дитину поранили. Сьогодні дитина від отриманих ран померла", – сказано в повідомленні.



"Це маминої сусідки сина вбили, йому 15 років було. Позавчора його поранили орки та забрали з собою в невідомому напрямку, а вчора зранку його мати, сподіваючись на те, що знайде його у лікарні, натомість знайшла його в морзі", – прокоментувала публікацію Ірина Курносікова.



Загибель 15-річного підлітка внаслідок обстрілу с. Гаврилівка Новоолександрівського району Херсонської області 15 квітня підтвердили в Офісі генерального прокурора.



У відомстві повідомили, що від початку війни внаслідок російської агресії загинули вже 202 дитини. Щонайменше 361 дитину поранено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти обстріляли групу підлітків у селі Гаврилівка на Херсонщині. 15-річний хлопчик під отриманих травм загинув.Про це пише LB.ua з посиланням на "Новини Нововоронцовщини"."Вчора (15 квітня, – ред.) був трагічний випадок в с. Гаврилівка, коли школярі йшли до магазину, розмовляли по телефону. Рашисти побачили і зробили попереджувальні постріли. Діти перелякалися і почали бігти. Окупанти їх услід почали розстрілювати. Одну дитину поранили. Сьогодні дитина від отриманих ран померла", – сказано в повідомленні."Це маминої сусідки сина вбили, йому 15 років було. Позавчора його поранили орки та забрали з собою в невідомому напрямку, а вчора зранку його мати, сподіваючись на те, що знайде його у лікарні, натомість знайшла його в морзі", – прокоментувала публікацію Ірина Курносікова.Загибель 15-річного підлітка внаслідок обстрілу с. Гаврилівка Новоолександрівського району Херсонської області 15 квітня підтвердили в Офісі генерального прокурора.У відомстві повідомили, що від початку війни внаслідок російської агресії загинули вже 202 дитини. Щонайменше 361 дитину поранено.

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