Україна завоювала перше «золото» на «Іграх нескорених» у Гаазі





Родіон Сітдіков виборов "золото" у перший день змагань. Українець переміг у змаганні зі штовханні ядра з результатом 9,46 метра, повідомляє



Крім того, стало відомо, що срібло та бронзу у перший день змагань Україні принесли Артем Лукашук та Іван Герецун у стрибках у довжину.



Довідково: "Ігри нескорених" – міжнародні змагання, у яких беруть участь колишні та теперішні військовослужбовці, які постраждали під час служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська збірна виборола першу золоту медаль на "Іграх нескорених", які стартували у Гаазі, Королівство Нідерланди.виборов "золото" у перший день змагань. Українець переміг у змаганні зі штовханні ядра з результатом 9,46 метра, повідомляє АрміяІнфо Крім того, стало відомо, що срібло та бронзу у перший день змагань Україні принеслитау стрибках у довжину."Ігри нескорених" – міжнародні змагання, у яких беруть участь колишні та теперішні військовослужбовці, які постраждали під час служби.

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