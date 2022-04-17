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Україна завоювала перше «золото» на «Іграх нескорених» у Гаазі

Україна завоювала перше «золото» на «Іграх нескорених» у Гаазі
Українська збірна виборола першу золоту медаль на "Іграх нескорених", які стартували у Гаазі, Королівство Нідерланди.

Родіон Сітдіков виборов "золото" у перший день змагань. Українець переміг у змаганні зі штовханні ядра з результатом 9,46 метра, повідомляє АрміяІнфо.
Україна завоювала перше «золото» на «Іграх нескорених» у Гаазі

Крім того, стало відомо, що срібло та бронзу у перший день змагань Україні принесли Артем Лукашук та Іван Герецун у стрибках у довжину.
Україна завоювала перше «золото» на «Іграх нескорених» у Гаазі

Довідково: "Ігри нескорених" – міжнародні змагання, у яких беруть участь колишні та теперішні військовослужбовці, які постраждали під час служби.

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Теги: Росія, Україна, війна, спорт
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