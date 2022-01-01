 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Переселенці повертаються з Волині додому, хоч там і руїни. ВІДЕО

Переселенці повертаються з Волині додому, хоч там і руїни. ВІДЕО
Вдома і стіни лікують. Люди, які пережили страх, розпач, розчарування і втікали від цього всього у тихі регіони, вже повертаються додому. Їх не лякає довга дорога, зруйновані будинки чи відсутність умов. Бо ж якщо там немає російських окупантів – значить, умови для життя вже є.

Про це пише 12 канал.

Від кадрів у Бучанській громаді вжахнувся весь світ. Там у селі Майданівка Наталія Тамахіна із донечкою провели перші тижні війни. Дедалі частіше над головою літали ворожі літаки, а під вікнами лунали вибухи. Поки можливість евакуюватися була, вирішили нею скористатися, бо ж із кожним днем ситуація у селі погіршувалася.

«Попали в нашому селі під обстріл. Я не знаю, як нас не зачепило. Стояли 5 машин в ряд – і кругом машин падало. Бог з нами і Матір Божа з нами, і вони нас зберегли», – розповіла жінка.

Уже місяць їхній дім – це дитячий садок у Крупі. Тут відчули тепло і небайдужість. Місцеві годують і приносять все необхідне, а з донечкою працюють психологи і логопеди. Та усі думки нині про рідне село. Новинну стрічку звідти Наталія гортає безперервно і показує нам кадри свого будинку, якого вже немає.

Попри це, вже зібрали речі. Сьогодні по Наталію і донечку приїхав чоловік. Днями планують повертатися додому.

«Страшно, але рідний дім є рідний дім», – розмірковує жінка.

Батьки Наталії, які разом із нею знайшли прихисток у стінах цього ж дитсадка, додому повернулися ще тиждень тому, як тільки дізналися, що Бучанський район вдалося звільнити від окупантів. Втім, нині там руїни.

«Наче й нема куди вертатися. В мами поки побудемо, в неї, слава Богу, хата ціла», – каже Наталія.

Працівникам Крупівського дитсадка безмежно дякує за теплий прийом і турботу, але сподіваються, що тікати з рідного дому більше не доведеться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волинському напрямку ворог активних дій не проводив, – Генштаб
Сьогодні, 18:38
Україна завоювала перше «золото» на «Іграх нескорених» у Гаазі
Сьогодні, 17:55
На Херсонщині окупанти обстріляли підлітків, які йшли в магазин по хліб
Сьогодні, 17:45
Росіяни обстріляли центр міста Золоте на Луганщині: двоє загиблих, четверо поранених
Сьогодні, 16:52
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Переселенці повертаються з Волині додому, хоч там і руїни. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
На Волинському напрямку ворог активних дій не проводив, – Генштаб
Сьогодні, 18:38
Україна завоювала перше «золото» на «Іграх нескорених» у Гаазі
Сьогодні, 17:55
На Херсонщині окупанти обстріляли підлітків, які йшли в магазин по хліб
Сьогодні, 17:45
Росіяни обстріляли центр міста Золоте на Луганщині: двоє загиблих, четверо поранених
Сьогодні, 16:52
Схожі новини
На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині
15 квітень, 12:36
На Волині – посівна ранніх культур: як працюють аграрії в умовах воєнного стану На Волині – посівна ранніх культур: як працюють аграрії в умовах воєнного стану
15 квітень, 10:34
У Луцьку закохана пара побралася дистанційно: він – на передовій, вона – у Палаці урочистих подій У Луцьку закохана пара побралася дистанційно: він – на передовій, вона – у Палаці урочистих подій
15 квітень, 10:05
Як волинські підприємці відновлюють роботу в умовах війни Як волинські підприємці відновлюють роботу в умовах війни
13 квітень, 14:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Переселенці повертаються з Волині додому, хоч там і руїни. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
 0
На Волинському напрямку ворог активних дій не проводив, – Генштаб
Сьогодні, 18:38
 0
Україна завоювала перше «золото» на «Іграх нескорених» у Гаазі
Сьогодні, 17:55
 0
На Херсонщині окупанти обстріляли підлітків, які йшли в магазин по хліб
Сьогодні, 17:45
 0
Росіяни обстріляли центр міста Золоте на Луганщині: двоє загиблих, четверо поранених
Сьогодні, 16:52
 0
Медіа
відео
1/8