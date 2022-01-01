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Тисяча пирогів щодня: як волинські господині готують домашню випічку для бійців

Тисяча пирогів щодня: як волинські господині готують домашню випічку для бійців
Більше тисячі пирогів щодня випікають для українських військових господині села Старосілля Колківської тергромади. Робота у волинянок розпочинається спозаранку, аби до обіду спекти партію пирогів та передати її волонтерам.

Про це розповіла Суспільному місцева жителька Світлана Броч.

До приготування здоби для військовослужбовців жінка разом із односельчанками долучається щодня.

Світлана Броч говорить: начинки для пирогів з капустою, м’ясом і солодким наповненням місцеві господині приносять власні, з дому. Найголовніший інгредієнт – борошно – просять у небайдужих людей.

"Стараємося пиріжки спекти до часу дня. Наше діло скоренько спекти, поробити. Бабуся Домка топить піч, ще сусідка Лєна, сусідка Надя топить піч. Як кажуть на хлібзаводі, ціла експедиція хліба", – зазначила жінка.
Тисяча пирогів щодня: як волинські господині готують домашню випічку для бійців

Спершу жінки розтоплюють та напалюють піч. За правильністю цього процесу стежить 83-річна пенсіонерка Тамара Оксенюк. Каже: коли пироги у формі вже підійшли, треба швидко вигрібати жар і ставити вироби до випікання.

Замішують безопарне дріжджове тісто на пироги за перевіреним рецептом, який у використанні вже багато років, – каже волинянка Людмила Васюхник. З її слів, основа для здоби та процес випікання не займають дуже багато часу.

"Якщо вареник захолоне, він не має того смаку, а пиріг... Стараємося начинку робити таку, щоб ситно було. Перший раз як ми спекли і пів шостого вечора вже хлопці в Житомирі їли наші пиріжки, дуже дякували, раділи, як малі діти", – розповіла господиня.

Допомагає господиням з випічкою для українських військових студентка Софія Васюхник. Поки вчиться дистанційно, говорить, то має можливість з користю провести вільний час.
Тисяча пирогів щодня: як волинські господині готують домашню випічку для бійців

"Мені доручили розбирати в коробки, все складати і потім грузити в машину. Я розумію, що є люди, яким це потрібно і чим можемо ми стараємося допомогти", – додала дівчина.

Готові партії з домашньою випічкою від господинь Колківської громади відправляють волонтери в ті області, де тривають бої. Господиня Людмила Васюхник додає: волинянки вірять в бійців та всією душею сподіваються на швидку і впевнену перемогу України.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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