Погода у Луцьку на завтра, 18 квітня

У понеділок, 18 квітня, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.Про це інформує Sinoptik.ua.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від мінус 1°С до 6°С тепла. Синоптики попереджають про сильні заморозки (до 5°с морозу у повітрі).18 квітня вшановується пам'ять святого мученика Феодула, читця. У народі святого називали Федул Вітренник: "Прийшов Федул - тепляк подув". Якщо у цей день була негода, то говорили: "Федул губи надув". До цього часу ще ймовірні морози, але після Федула влада зими вже втрачена на довгий час. У цей день приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни.