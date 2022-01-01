Погода у Луцьку на завтра, 18 квітня

Погода у Луцьку на завтра, 18 квітня
У понеділок, 18 квітня, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.

Про це інформує Sinoptik.ua.

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від мінус 1°С до 6°С тепла. Синоптики попереджають про сильні заморозки (до 5°с морозу у повітрі).

Народний прогноз погоди: 18 квітня вшановується пам'ять святого мученика Феодула, читця. У народі святого називали Федул Вітренник: "Прийшов Федул - тепляк подув". Якщо у цей день була негода, то говорили: "Федул губи надув". До цього часу ще ймовірні морози, але після Федула влада зими вже втрачена на довгий час. У цей день приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині українські війська звільнили два населені пункти
Сьогодні, 21:06
Погода у Луцьку на завтра, 18 квітня
Сьогодні, 20:15
Місто стоїть: Шмигаль про оборону Маріуполя
Сьогодні, 20:05
Тисяча пирогів щодня: як волинські господині готують домашню випічку для бійців
Сьогодні, 19:57
Переселенці повертаються з Волині додому, хоч там і руїни. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 7 квітня Погода у Луцьку на завтра, 7 квітня
06 квітень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 6 квітня Погода у Луцьку на завтра, 6 квітня
05 квітень, 20:03
Погода у Луцьку на завтра, 5 квітня Погода у Луцьку на завтра, 5 квітня
04 квітень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 31 березня Погода у Луцьку на завтра, 31 березня
30 березень, 20:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині українські війська звільнили два населені пункти
Сьогодні, 21:06
 0
Погода у Луцьку на завтра, 18 квітня
Сьогодні, 20:15
 0
Місто стоїть: Шмигаль про оборону Маріуполя
Сьогодні, 20:05
 0
Тисяча пирогів щодня: як волинські господині готують домашню випічку для бійців
Сьогодні, 19:57
 0
Переселенці повертаються з Волині додому, хоч там і руїни. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
 0
Медіа
відео
1/8