Погода у Луцьку на завтра, 18 квітня
Сьогодні, 20:15
У понеділок, 18 квітня, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ.
Про це інформує Sinoptik.ua.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від мінус 1°С до 6°С тепла. Синоптики попереджають про сильні заморозки (до 5°с морозу у повітрі).
Народний прогноз погоди: 18 квітня вшановується пам'ять святого мученика Феодула, читця. У народі святого називали Федул Вітренник: "Прийшов Федул - тепляк подув". Якщо у цей день була негода, то говорили: "Федул губи надув". До цього часу ще ймовірні морози, але після Федула влада зими вже втрачена на довгий час. У цей день приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни.
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Про це інформує Sinoptik.ua.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від мінус 1°С до 6°С тепла. Синоптики попереджають про сильні заморозки (до 5°с морозу у повітрі).
Народний прогноз погоди: 18 квітня вшановується пам'ять святого мученика Феодула, читця. У народі святого називали Федул Вітренник: "Прийшов Федул - тепляк подув". Якщо у цей день була негода, то говорили: "Федул губи надув". До цього часу ще ймовірні морози, але після Федула влада зими вже втрачена на довгий час. У цей день приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни.
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