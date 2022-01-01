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На Харківщині українські війська звільнили два населені пункти

На Харківщині українські війська звільнили два населені пункти
Українські військові звільнили два населені пункти на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"У Харківській області наші захисники проводять кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру. У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід", - йдеться у повідомленні.

Збройні Сили України продовжують ефективно стримувати окупантів на інших напрямках від Харкова. Днями реактивним вогнем 81-ї окрема аеромобільна бригада під Харковом знищила 5 російських танків, 10 броньованих одиниць техніки. Близько сотні окупантів вже не зможуть атакувати, ніколи.


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Теги: Росія, Україна, війна
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