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Серед російських генералів немає згоди щодо наступу, бояться загинути, – розвідка

Серед російських генералів немає згоди щодо наступу, бояться загинути, – розвідка
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що серед російського генералітету немає згоди щодо наступальних операцій, бо бояться загинути на полі бою.

Про це повідомляє Українська правда з посиланнямна коментар Буданова в прямому ефірі національного телемарафону.

"Насправді росіяни готуються до вирішальної для них битви (на Донбасі – ред.) Вони дуже сильно поспішають, тому що вони дуже сильно обмежені в часі. Скажімо так, вони дуже хочуть встигнути отримати хоч якусь тактичну перевагу і справжні тактичні здобутки, які зможуть показати як, певною мірою, "виграш" у Росії в цій "спецоперації". Вони поспішають до, скажімо так, Великодня (24 квітня – ред.).

Але я вам, скажу так – нічого в них не вийде, нікуди вони не встигнуть і Україна буде відстояна. Можливі певні тактичні перемоги (російських окупантів – ред.). У нас деякі селища переходять з рук у руки по два-три рази на добу.

У російського генералітету немає "однорідності" виключно з однієї причини – на даному етапі, точно підтверджено про знищення 8 генералів (збройних сил РФ – ред.) І цей фактор насправді лякає дуже багатьох із них", - сказав Буданов.

Голова ГУР МО сказав, що російські генерали побоюються зазнати репресій у разі невдач.

Максимальна концентрація військових засобів окупантів наразі концентрується в околицях міста Ізюм на Харківщині.

Буданов сказав, що в української розвідки немає даних про зменшення угруповання російських окупантів у Маріуполі. За його словами, чисельність підрозділів росіян залишаються такими самими.

Також він не підтвердив інформацію, яку поширювали російські пропагандистські ресурси й міністерство оборони РФ, буцімто в небі над Одесою 16 квітня системи ППО росіян збили український транспортний літак із західною зброєю.

Українська розвідка має дані, що в росіян вичерпуються запаси високоточних ракет. Водночас через санкції в окупантів немає можливості налагодити виробництво таких ракет.

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Теги: Росія, Україна, війна
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