За тиждень – Великдень, або Добрі новини від ВолиньPost за 17 квітня
17 квітень, 23:30
Вербна неділя цьогоріч в країні оповита смутком, бо, на жаль, уже п'ятдесят третю добу Україна повинна боротися за свою незалежність із цинічним та дуже жорстоким російським загарбником. Щоправда, наші молитви у храмах за мир та захисників були настільки щирими, що можна бути впевненими: перемога вже незабаром!
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає своїх читачів зі святом! Нехай із гілочкою верби мир і злагода завжди панують у вашому домі! І вже традиційно підготували для вас підбірку добрих новин, аби підтримати бойовий дух та передсвяткову атмосферу перед Великоднем.
Сьогодні, 17 квітня, нагадаємо вам про таке:
У декількох містах Волині запрацював сервіс для поїздок Uklon
Раніше замовити авто в застосунку Uklon можна було тільки у Луцьку. Віднині поїздки через онлайн-сервіс Uklon доступні в містах – Ковель, Устилуг, Володимир і в селищі Старовойтове. у такий спосіб сервіс з'єднав ці населені пункти з обласним центром. Це означає, що мешканець Ковеля має можливість викликати авто у містечку або ж поїхати в обласний центр, Луцьк.
Російська армія втратила вже 20 300 солдатів і 165 літаків
Щоденна і така добра статистика від Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 20300 осіб ліквідовано
танків ‒ 773 од,
бойових броньованих машин ‒ 2002 од,
артилерійських систем – 376 од,
РСЗВ ‒ 127 од,
засоби ППО ‒ 66 од,
літаків – 165 од,
гелікоптерів – 146 од,
автомобільної техніки ‒ 1471 од,
кораблі /катери ‒ 8 од,
цистерн з ПММ ‒ 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 148.
Спеціальної техніки ‒ 27.
Пускових установок ОТРК/ТРК ‒ 4.
Не я б'ю, «Верба» б'є: ЗСУ показали, як працює українська артилерія
І, звісно, у Вербну неділю про «Вербу», яка вже 53 дні не перестає бити рашистів.
Аби переглянути відео, як майстерно вправляється українська артилерія, натисніть на заголовок.
У Ковелі канадські лікарі консультують і дають ліки безкоштовно
Оглядають, консультують і безкоштовно дають ліки. Лікарі з Канади щодня приїздять в Україну, аби допомогти її жителям побороти недуги та впоратись зі стресом.
«Ми маємо таку гуманітарну медичну команду. Приїхали, очевидно, бо дуже потрібна спеціальна опіка біженцям з України. Але так виглядає, що вона потрібна для всіх людей українських», – розповів сімейний лікар із Канади Петро Деркач.
До слова, лікар вільно розмовляє українською, тому консультувати пацієнтів, каже, значно простіше. Цікаво, що більш ніж двадцять років тому він всиновив двох дітей з України.
У Луцьку для переселенців організували клуб дозвілля. ВІДЕО
Для переселенок з дітьми у Луцьку організували клуб дозвілля. Викладачі і студенти Волинського університету імені Лесі Українки проводять в клубі заняття з фітнесу для мам і підлітків.
На кожну зустріч клубу приходять 10-20 дітей з батьками. Усі заняття для переселенців безплатні і тривають орієнтовно дві години.
Після успішного знищення «Москви» світ зацікавився українськими ракетами
Світові країни зацікавилися виробленими в Україні крилатими ракетами “Нептун”. Однією з таких знищили російський крейсер “Москва”.
Мабуть, одна з найкращих новин на сьогодні! У мережі навіть жартують, що згодом НАТО сама запросить Україну до складу альянсу.
У Вараші для українських воїнів готують великодні гостинці. ВІДЕО
Весь український народ згуртувався, щоб дати відсіч російським загарбникам: кожен працює на своєму фронті. Підтримка наших захисників – дієвий фактор у наближені перемоги, тож усі волонтери дбають про те, щоб захисники України відчували нашу турботу. Дух найсвітлішого свята року, Воскресіння Христового, переконані у Вараші, повинен відчути кожен боєць, тому пасхальні гостинці для них вже випікають і невдовзі передадуть на фронт.
Продавали вербу: у Луцьку волонтери зібрали понад 55 тисяч на потреби ЗСУ
у Луцьку під час акції "Вербу купляю – перемогу наближаю" продавали вербові гілочки, аби зароблені гроші віддати на потреби української армії. Волонтерам вдалося зібрати аж 55 364 гривні!
Україна завоювала перше «золото» на «Іграх нескорених» у Гаазі
Українець Родіон Сітдіков виборов "золото" у перший день "Ігор нескорених". Він переміг у змаганні зі штовхання ядра з результатом 9,46 метра.
Щиро вітаємо з перемогою і зичимо ще більше нагород!
Тисяча пирогів щодня: як волинські господині готують домашню випічку для бійців
Більше тисячі пирогів щодня випікають для українських військових господині села Старосілля Колківської тергромади. Робота у волинянок розпочинається спозаранку, аби до обіду спекти партію пирогів та передати її волонтерам.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
На Харківщині українські війська звільнили два населені пункти
Дякуємо нашим ЗСУ! У Харківській області наші захисники провели кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру. У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід.
ЗСУ розбили підрозділ окупантів на Миколаївщині
І завершуємо підбірку ще однією перемогою наших вояків.
"На Миколаївщині військові окремого батальйону одеської бригади морської піхоти зруйнували плани росіян щодо захвату українських земель. Комусь із них пощастило, деякі залишилися живими і потрапили в полон, а хтось поїде додому в чорному целофановому мішечку", – зазначили військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Інформаційне агентство ВолиньPost щиро вітає своїх читачів зі святом! Нехай із гілочкою верби мир і злагода завжди панують у вашому домі! І вже традиційно підготували для вас підбірку добрих новин, аби підтримати бойовий дух та передсвяткову атмосферу перед Великоднем.
Сьогодні, 17 квітня, нагадаємо вам про таке:
У декількох містах Волині запрацював сервіс для поїздок Uklon
Раніше замовити авто в застосунку Uklon можна було тільки у Луцьку. Віднині поїздки через онлайн-сервіс Uklon доступні в містах – Ковель, Устилуг, Володимир і в селищі Старовойтове. у такий спосіб сервіс з'єднав ці населені пункти з обласним центром. Це означає, що мешканець Ковеля має можливість викликати авто у містечку або ж поїхати в обласний центр, Луцьк.
Російська армія втратила вже 20 300 солдатів і 165 літаків
Щоденна і така добра статистика від Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 20300 осіб ліквідовано
танків ‒ 773 од,
бойових броньованих машин ‒ 2002 од,
артилерійських систем – 376 од,
РСЗВ ‒ 127 од,
засоби ППО ‒ 66 од,
літаків – 165 од,
гелікоптерів – 146 од,
автомобільної техніки ‒ 1471 од,
кораблі /катери ‒ 8 од,
цистерн з ПММ ‒ 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 148.
Спеціальної техніки ‒ 27.
Пускових установок ОТРК/ТРК ‒ 4.
Не я б'ю, «Верба» б'є: ЗСУ показали, як працює українська артилерія
І, звісно, у Вербну неділю про «Вербу», яка вже 53 дні не перестає бити рашистів.
Аби переглянути відео, як майстерно вправляється українська артилерія, натисніть на заголовок.
У Ковелі канадські лікарі консультують і дають ліки безкоштовно
Оглядають, консультують і безкоштовно дають ліки. Лікарі з Канади щодня приїздять в Україну, аби допомогти її жителям побороти недуги та впоратись зі стресом.
«Ми маємо таку гуманітарну медичну команду. Приїхали, очевидно, бо дуже потрібна спеціальна опіка біженцям з України. Але так виглядає, що вона потрібна для всіх людей українських», – розповів сімейний лікар із Канади Петро Деркач.
До слова, лікар вільно розмовляє українською, тому консультувати пацієнтів, каже, значно простіше. Цікаво, що більш ніж двадцять років тому він всиновив двох дітей з України.
У Луцьку для переселенців організували клуб дозвілля. ВІДЕО
Для переселенок з дітьми у Луцьку організували клуб дозвілля. Викладачі і студенти Волинського університету імені Лесі Українки проводять в клубі заняття з фітнесу для мам і підлітків.
На кожну зустріч клубу приходять 10-20 дітей з батьками. Усі заняття для переселенців безплатні і тривають орієнтовно дві години.
Після успішного знищення «Москви» світ зацікавився українськими ракетами
Світові країни зацікавилися виробленими в Україні крилатими ракетами “Нептун”. Однією з таких знищили російський крейсер “Москва”.
Мабуть, одна з найкращих новин на сьогодні! У мережі навіть жартують, що згодом НАТО сама запросить Україну до складу альянсу.
У Вараші для українських воїнів готують великодні гостинці. ВІДЕО
Весь український народ згуртувався, щоб дати відсіч російським загарбникам: кожен працює на своєму фронті. Підтримка наших захисників – дієвий фактор у наближені перемоги, тож усі волонтери дбають про те, щоб захисники України відчували нашу турботу. Дух найсвітлішого свята року, Воскресіння Христового, переконані у Вараші, повинен відчути кожен боєць, тому пасхальні гостинці для них вже випікають і невдовзі передадуть на фронт.
Продавали вербу: у Луцьку волонтери зібрали понад 55 тисяч на потреби ЗСУ
у Луцьку під час акції "Вербу купляю – перемогу наближаю" продавали вербові гілочки, аби зароблені гроші віддати на потреби української армії. Волонтерам вдалося зібрати аж 55 364 гривні!
Україна завоювала перше «золото» на «Іграх нескорених» у Гаазі
Українець Родіон Сітдіков виборов "золото" у перший день "Ігор нескорених". Він переміг у змаганні зі штовхання ядра з результатом 9,46 метра.
Щиро вітаємо з перемогою і зичимо ще більше нагород!
Тисяча пирогів щодня: як волинські господині готують домашню випічку для бійців
Більше тисячі пирогів щодня випікають для українських військових господині села Старосілля Колківської тергромади. Робота у волинянок розпочинається спозаранку, аби до обіду спекти партію пирогів та передати її волонтерам.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
На Харківщині українські війська звільнили два населені пункти
Дякуємо нашим ЗСУ! У Харківській області наші захисники провели кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру. У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід.
ЗСУ розбили підрозділ окупантів на Миколаївщині
І завершуємо підбірку ще однією перемогою наших вояків.
"На Миколаївщині військові окремого батальйону одеської бригади морської піхоти зруйнували плани росіян щодо захвату українських земель. Комусь із них пощастило, деякі залишилися живими і потрапили в полон, а хтось поїде додому в чорному целофановому мішечку", – зазначили військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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