За тиждень – Великдень, або Добрі новини від ВолиньPost за 17 квітня

Вербна неділя цьогоріч в країні оповита смутком, бо, на жаль, уже п'ятдесят третю добу Україна повинна боротися за свою незалежність із цинічним та дуже жорстоким російським загарбником. Щоправда, наші молитви у храмах за мир та захисників були настільки щирими, що можна бути впевненими: перемога вже незабаром!щиро вітає своїх читачів зі святом! Нехай із гілочкою верби мир і злагода завжди панують у вашому домі! І вже традиційно підготували для вас підбірку, аби підтримати бойовий дух та передсвяткову атмосферу перед Великоднем.Раніше замовити авто в застосунку Uklon можна було тільки у Луцьку. Віднині поїздки через онлайн-сервіс Uklon доступні в містах – Ковель, Устилуг, Володимир і в селищі Старовойтове. у такий спосіб сервіс з'єднав ці населені пункти з обласним центром. Це означає, що мешканець Ковеля має можливість викликати авто у містечку або ж поїхати в обласний центр, Луцьк.Щоденна і така добра статистика від Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 20300 осіб ліквідованотанків ‒ 773 од,бойових броньованих машин ‒ 2002 од,артилерійських систем – 376 од,РСЗВ ‒ 127 од,засоби ППО ‒ 66 од,літаків – 165 од,гелікоптерів – 146 од,автомобільної техніки ‒ 1471 од,кораблі /катери ‒ 8 од,цистерн з ПММ ‒ 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 148.Спеціальної техніки ‒ 27.Пускових установок ОТРК/ТРК ‒ 4.І, звісно, у Вербну неділю про «Вербу», яка вже 53 дні не перестає бити рашистів.Оглядають, консультують і безкоштовно дають ліки. Лікарі з Канади щодня приїздять в Україну, аби допомогти її жителям побороти недуги та впоратись зі стресом.«Ми маємо таку гуманітарну медичну команду. Приїхали, очевидно, бо дуже потрібна спеціальна опіка біженцям з України. Але так виглядає, що вона потрібна для всіх людей українських», – розповів сімейний лікар із КанадиДо слова, лікар вільно розмовляє українською, тому консультувати пацієнтів, каже, значно простіше. Цікаво, що більш ніж двадцять років тому він всиновив двох дітей з України.Для переселенок з дітьми у Луцьку організували клуб дозвілля. Викладачі і студенти Волинського університету імені Лесі Українки проводять в клубі заняття з фітнесу для мам і підлітків.На кожну зустріч клубу приходять 10-20 дітей з батьками. Усі заняття для переселенців безплатні і тривають орієнтовно дві години.Світові країни зацікавилися виробленими в Україні крилатими ракетами “Нептун”. Однією з таких знищили російський крейсер “Москва”.Мабуть, одна з найкращих новин на сьогодні! У мережі навіть жартують, що згодом НАТО сама запросить Україну до складу альянсу.Весь український народ згуртувався, щоб дати відсіч російським загарбникам: кожен працює на своєму фронті. Підтримка наших захисників – дієвий фактор у наближені перемоги, тож усі волонтери дбають про те, щоб захисники України відчували нашу турботу. Дух найсвітлішого свята року, Воскресіння Христового, переконані у Вараші, повинен відчути кожен боєць, тому пасхальні гостинці для них вже випікають і невдовзі передадуть на фронт.у Луцьку під час акції "Вербу купляю – перемогу наближаю" продавали вербові гілочки, аби зароблені гроші віддати на потреби української армії. Волонтерам вдалося зібрати аж 55 364 гривні!Українецьвиборов "золото" у перший день "Ігор нескорених". Він переміг у змаганні зі штовхання ядра з результатом 9,46 метра.Більше тисячі пирогів щодня випікають для українських військових господині села Старосілля Колківської тергромади. Робота у волинянок розпочинається спозаранку, аби до обіду спекти партію пирогів та передати її волонтерам.Дякуємо нашим ЗСУ! У Харківській області наші захисники провели кілька успішних операцій, відтісняючи окупантів подалі від обласного центру. У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки. У районі села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід.І завершуємо підбірку ще однією перемогою наших вояків."На Миколаївщині військові окремого батальйону одеської бригади морської піхоти зруйнували плани росіян щодо захвату українських земель. Комусь із них пощастило, деякі залишилися живими і потрапили в полон, а хтось поїде додому в чорному целофановому мішечку", – зазначили військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.