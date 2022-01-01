Російська армія втратила вже 20 300 солдатів і 165 літаків





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 20300 осіб ліквідовано

танків ‒ 773 од,

бойових броньованих машин ‒ 2002 од,

артилерійських систем – 376 од,

РСЗВ ‒ 127 од,

засоби ППО ‒ 66 од,

літаків – 165 од,

гелікоптерів – 146 од,

автомобільної техніки ‒ 1471 од,

кораблі /катери ‒ 8 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 148.

Спеціальної техніки ‒ 27.

Пускових установок ОТРК/ТРК ‒ 4.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська втратили вже понад 20 тисяч вояк.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 20300 осіб ліквідованотанків ‒ 773 од,бойових броньованих машин ‒ 2002 од,артилерійських систем – 376 од,РСЗВ ‒ 127 од,засоби ППО ‒ 66 од,літаків – 165 од,гелікоптерів – 146 од,автомобільної техніки ‒ 1471 од,кораблі /катери ‒ 8 од,цистерн з ПММ ‒ 76,БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 148.Спеціальної техніки ‒ 27.Пускових установок ОТРК/ТРК ‒ 4.Дані уточнюються.

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