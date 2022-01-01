Російська армія втратила вже 20 300 солдатів і 165 літаків
Сьогодні, 09:47
Російські окупаційні війська втратили вже понад 20 тисяч вояк.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 20300 осіб ліквідовано
танків ‒ 773 од,
бойових броньованих машин ‒ 2002 од,
артилерійських систем – 376 од,
РСЗВ ‒ 127 од,
засоби ППО ‒ 66 од,
літаків – 165 од,
гелікоптерів – 146 од,
автомобільної техніки ‒ 1471 од,
кораблі /катери ‒ 8 од,
цистерн з ПММ ‒ 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 148.
Спеціальної техніки ‒ 27.
Пускових установок ОТРК/ТРК ‒ 4.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 20300 осіб ліквідовано
танків ‒ 773 од,
бойових броньованих машин ‒ 2002 од,
артилерійських систем – 376 од,
РСЗВ ‒ 127 од,
засоби ППО ‒ 66 од,
літаків – 165 од,
гелікоптерів – 146 од,
автомобільної техніки ‒ 1471 од,
кораблі /катери ‒ 8 од,
цистерн з ПММ ‒ 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 148.
Спеціальної техніки ‒ 27.
Пускових установок ОТРК/ТРК ‒ 4.
Дані уточнюються.
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