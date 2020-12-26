У Луцькому районі чоловік побив свого батька, той помер у лікарні
Сьогодні, 10:15
У Луцькому районі між батьком та сином виник конфлікт. Під час якого 29-річний син наніс травми голови битою 54-річному батьку. Потерпілого доставили до лікарні, де він помер.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Слідчі провели огляд місця події та вилучили речові докази по справі. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили підозру за ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Триває слідство.
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Слідчі провели огляд місця події та вилучили речові докази по справі. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили підозру за ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Триває слідство.
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