ЗСУ розбили підрозділ окупантів на Миколаївщині
Сьогодні, 21:35
Військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського розбили черговий підрозділ російських окупантів.
Про це йдеться на сторінці бригади у Фейсбуці.
"На Миколаївщині військові окремого батальйону одеської бригади морської піхоти зруйнували плани росіян щодо захвату українських земель. Комусь із них пощастило, деякі залишилися живими і потрапили в полон, а хтось поїде додому в чорному целофановому мішечку", – йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці бригади у Фейсбуці.
"На Миколаївщині військові окремого батальйону одеської бригади морської піхоти зруйнували плани росіян щодо захвату українських земель. Комусь із них пощастило, деякі залишилися живими і потрапили в полон, а хтось поїде додому в чорному целофановому мішечку", – йдеться в повідомленні.
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