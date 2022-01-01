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ЗСУ розбили підрозділ окупантів на Миколаївщині

ЗСУ розбили підрозділ окупантів на Миколаївщині
Військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського розбили черговий підрозділ російських окупантів.

Про це йдеться на сторінці бригади у Фейсбуці.

"На Миколаївщині військові окремого батальйону одеської бригади морської піхоти зруйнували плани росіян щодо захвату українських земель. Комусь із них пощастило, деякі залишилися живими і потрапили в полон, а хтось поїде додому в чорному целофановому мішечку", – йдеться в повідомленні.
ЗСУ розбили підрозділ окупантів на Миколаївщині

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Теги: Росія, Україна, війна
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