У зоні ООС українські воїни знищили два ворожі вертольоти та десять танків

У зоні ООС українські воїни знищили два ворожі вертольоти та десять танків
У зоні проведення операції Об'єднаних сил у неділю, 17 квітня, українські військові успішно відбили 12 атак російських загарбників.

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил у Фейсбуці.

Зокрема, підрозділи Об'єднаних сил знищили на Донецькому та Луганському напрямках десять ворожих танків, п'ять артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та п'ять - автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в зоні ООС збили два вертольоти Мі-24 та один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Загалом упродовж поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 58 ворожих атак.

При цьому були знищені 37 танків, 24 артилерійські системи, 61 одиниця броньованої та 51 - автомобільної техніки, п'ять вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів та дві крилаті ракети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ООС, втрати ворога, Донбас, Донецьк, Луганськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти атакували Дніпропетровську область з території Херсонщини
Сьогодні, 01:42
Українські військові знищили за добу п'ять повітряних цілей ворога
Сьогодні, 00:47
У зоні ООС українські воїни знищили два ворожі вертольоти та десять танків
Сьогодні, 00:20
18 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
За тиждень – Великдень, або Добрі новини від ВолиньPost за 17 квітня
17 квітень, 23:30
Схожі новини
Голова Луганської ОВА розповів, коли може початися велика битва за Донбас Голова Луганської ОВА розповів, коли може початися велика битва за Донбас
10 квітень, 15:27
На Донбасі вбили українського військового На Донбасі вбили українського військового
23 лютий, 18:44
На Донбасі загинув український військовий На Донбасі загинув український військовий
27 жовтень, 2021, 23:35
На Донбасі бойовики поранили двох українських військових На Донбасі бойовики поранили двох українських військових
14 серпень, 2021, 00:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти атакували Дніпропетровську область з території Херсонщини
Сьогодні, 01:42
 0
Українські військові знищили за добу п'ять повітряних цілей ворога
Сьогодні, 00:47
 0
У зоні ООС українські воїни знищили два ворожі вертольоти та десять танків
Сьогодні, 00:20
 0
18 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
За тиждень – Великдень, або Добрі новини від ВолиньPost за 17 квітня
17 квітень, 23:30
 0
Медіа
відео
1/8