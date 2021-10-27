У зоні ООС українські воїни знищили два ворожі вертольоти та десять танків





Про це



Зокрема, підрозділи Об'єднаних сил знищили на Донецькому та Луганському напрямках десять ворожих танків, п'ять артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та п'ять - автомобільної техніки.



Підрозділи протиповітряної оборони в зоні ООС збили два вертольоти Мі-24 та один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".



Загалом упродовж поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 58 ворожих атак.



При цьому були знищені 37 танків, 24 артилерійські системи, 61 одиниця броньованої та 51 - автомобільної техніки, п'ять вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів та дві крилаті ракети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зоні проведення операції Об'єднаних сил у неділю, 17 квітня, українські військові успішно відбили 12 атак російських загарбників.Про це повідомляє Операція об'єднаних сил у Фейсбуці.Зокрема, підрозділи Об'єднаних сил знищили на Донецькому та Луганському напрямках десять ворожих танків, п'ять артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та п'ять - автомобільної техніки.Підрозділи протиповітряної оборони в зоні ООС збили два вертольоти Мі-24 та один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".Загалом упродовж поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 58 ворожих атак.При цьому були знищені 37 танків, 24 артилерійські системи, 61 одиниця броньованої та 51 - автомобільної техніки, п'ять вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів та дві крилаті ракети.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію