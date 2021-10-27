У зоні ООС українські воїни знищили два ворожі вертольоти та десять танків
Сьогодні, 00:20
У зоні проведення операції Об'єднаних сил у неділю, 17 квітня, українські військові успішно відбили 12 атак російських загарбників.
Про це повідомляє Операція об'єднаних сил у Фейсбуці.
Зокрема, підрозділи Об'єднаних сил знищили на Донецькому та Луганському напрямках десять ворожих танків, п'ять артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та п'ять - автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони в зоні ООС збили два вертольоти Мі-24 та один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Загалом упродовж поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 58 ворожих атак.
При цьому були знищені 37 танків, 24 артилерійські системи, 61 одиниця броньованої та 51 - автомобільної техніки, п'ять вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів та дві крилаті ракети.
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Про це повідомляє Операція об'єднаних сил у Фейсбуці.
Зокрема, підрозділи Об'єднаних сил знищили на Донецькому та Луганському напрямках десять ворожих танків, п'ять артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та п'ять - автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони в зоні ООС збили два вертольоти Мі-24 та один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Загалом упродовж поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 58 ворожих атак.
При цьому були знищені 37 танків, 24 артилерійські системи, 61 одиниця броньованої та 51 - автомобільної техніки, п'ять вертольотів, 17 безпілотних літальних апаратів та дві крилаті ракети.
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