Окупанти атакували Дніпропетровську область з території Херсонщини





Про це Микола Лукашук.



"На Дніпропетровщині зафіксовано один ворожий обстріл з Херсонщини по околицях Криворізького району. На жаль, одна людина загинула", - зазначив він.



За його інформацією, зараз межі Дніпропетровщини захищені: "Вся інфраструктура працює. Тримаємось. Перемога буде за нами".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область з території Херсонщини.Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради"На Дніпропетровщині зафіксовано один ворожий обстріл з Херсонщини по околицях Криворізького району. На жаль, одна людина загинула", - зазначив він.За його інформацією, зараз межі Дніпропетровщини захищені: "Вся інфраструктура працює. Тримаємось. Перемога буде за нами".

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