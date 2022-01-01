Окупанти атакували Дніпропетровську область з території Херсонщини
Сьогодні, 01:42
Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область з території Херсонщини.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"На Дніпропетровщині зафіксовано один ворожий обстріл з Херсонщини по околицях Криворізького району. На жаль, одна людина загинула", - зазначив він.
За його інформацією, зараз межі Дніпропетровщини захищені: "Вся інфраструктура працює. Тримаємось. Перемога буде за нами".
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Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"На Дніпропетровщині зафіксовано один ворожий обстріл з Херсонщини по околицях Криворізького району. На жаль, одна людина загинула", - зазначив він.
За його інформацією, зараз межі Дніпропетровщини захищені: "Вся інфраструктура працює. Тримаємось. Перемога буде за нами".
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