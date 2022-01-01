Оприлюднили фото крейсера «Москва» після влучання українською ракетою
Сьогодні, 02:19
У мережу потрапили кадри російського крейсеру "Москва" після ураження українською ракетою "Нептун".
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікованi Oryx у твіттері.
За останні роки більше жоден із таких російських кораблів не палав.
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Як інформує Цензор.НЕТ, кадри опублікованi Oryx у твіттері.
За останні роки більше жоден із таких російських кораблів не палав.
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Оприлюднили фото крейсера «Москва» після влучання українською ракетою
Сьогодні, 02:19
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