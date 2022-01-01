Оприлюднили фото крейсера «Москва» після влучання українською ракетою





Як інформує



За останні роки більше жоден із таких російських кораблів не палав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережу потрапили кадри російського крейсеру "Москва" після ураження українською ракетою "Нептун".Як інформує Цензор.НЕТ , кадри опублікованi Oryx у твіттері.За останні роки більше жоден із таких російських кораблів не палав.

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