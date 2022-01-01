Українські військові знищили за добу п'ять повітряних цілей ворога

Українські військові знищили за добу п'ять повітряних цілей ворога
Протягом 17 квітня українські підрозділи ППО Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних сил України знищили п'ять повітряних цілей.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, за добу ворог втратив 1 літак (винищувач типу «Су»), 3 гелікоптери (два «Мі-24» й один «Ка-52») та безпілотник оперативно-тактичного рівня («Орлан-10»).

Винищувачі Повітряних сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупаційних військ.



Водночас російські окупанти продовжують бомбити, обстрілювати із ракет та артилерії мирні українські міста, наголошують у Повітряних силах. Передусім це відбувається на частково контрольованих ворогом територіях — на сході та півдні України, де окупанти окопалися й суттєво наростили свої засоби ППО.

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Теги: ППО, втрати ворога, війна, ЗСУ, повітряні сили
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