Українські військові знищили за добу п'ять повітряних цілей ворога
Сьогодні, 00:47
Протягом 17 квітня українські підрозділи ППО Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних сил України знищили п'ять повітряних цілей.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Так, за добу ворог втратив 1 літак (винищувач типу «Су»), 3 гелікоптери (два «Мі-24» й один «Ка-52») та безпілотник оперативно-тактичного рівня («Орлан-10»).
Винищувачі Повітряних сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупаційних військ.
Водночас російські окупанти продовжують бомбити, обстрілювати із ракет та артилерії мирні українські міста, наголошують у Повітряних силах. Передусім це відбувається на частково контрольованих ворогом територіях — на сході та півдні України, де окупанти окопалися й суттєво наростили свої засоби ППО.
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Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Так, за добу ворог втратив 1 літак (винищувач типу «Су»), 3 гелікоптери (два «Мі-24» й один «Ка-52») та безпілотник оперативно-тактичного рівня («Орлан-10»).
Винищувачі Повітряних сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупаційних військ.
Водночас російські окупанти продовжують бомбити, обстрілювати із ракет та артилерії мирні українські міста, наголошують у Повітряних силах. Передусім це відбувається на частково контрольованих ворогом територіях — на сході та півдні України, де окупанти окопалися й суттєво наростили свої засоби ППО.
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