Війська РФ вчетверте обстріляли храм у Сєверодонецьку, – голова ОВА





Про це Сергій Гайдай.



"Орки у Вербну неділю обстріляли храм у Сєвєродонецьку Це вже четвертий приліт до Сєвєродонецького Свято-Христо-Різдвяного Кафедрального Собору. Цього разу снаряди влучили в дах.



Орки обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти на Луганщині обстріляли Свято-Христо-Різдвяний Кафедральний Собор у Сєверодонецьку.Про це повідомив очільник Луганської ОВА"Орки у Вербну неділю обстріляли храм у Сєвєродонецьку Це вже четвертий приліт до Сєвєродонецького Свято-Христо-Різдвяного Кафедрального Собору. Цього разу снаряди влучили в дах.Орки обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель", - йдеться в повідомленні.

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