Війська РФ вчетверте обстріляли храм у Сєверодонецьку, – голова ОВА
Сьогодні, 03:21
Російські окупанти на Луганщині обстріляли Свято-Христо-Різдвяний Кафедральний Собор у Сєверодонецьку.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Орки у Вербну неділю обстріляли храм у Сєвєродонецьку Це вже четвертий приліт до Сєвєродонецького Свято-Христо-Різдвяного Кафедрального Собору. Цього разу снаряди влучили в дах.
Орки обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Орки у Вербну неділю обстріляли храм у Сєвєродонецьку Це вже четвертий приліт до Сєвєродонецького Свято-Христо-Різдвяного Кафедрального Собору. Цього разу снаряди влучили в дах.
Орки обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель", - йдеться в повідомленні.
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