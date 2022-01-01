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Війська РФ вчетверте обстріляли храм у Сєверодонецьку, – голова ОВА

Війська РФ вчетверте обстріляли храм у Сєверодонецьку, – голова ОВА
Російські окупанти на Луганщині обстріляли Свято-Христо-Різдвяний Кафедральний Собор у Сєверодонецьку.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Орки у Вербну неділю обстріляли храм у Сєвєродонецьку Це вже четвертий приліт до Сєвєродонецького Свято-Христо-Різдвяного Кафедрального Собору. Цього разу снаряди влучили в дах.

Орки обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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