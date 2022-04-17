ЄС закрив свої порти для кораблів із Росії

ЄС закрив свої порти для кораблів із Росії
17 квітня у всіх державах Європейського союзу, які мають морські або річкові порти, почала діяти директива ЄС про заборону входу до портів кораблів, що пов'язані з РФ.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Раніше повідомлялося про активізацію цієї норми у портах Італії, Болгарії, Румунії тощо.

П’ятий пакет санкції ЄС містить норму про те, що вхід до морських і річкових портів заборонений для всіх суден, зареєстрованих під російським прапором. Як порахували у Єврокомісії, наразі діє 2873 торгівельних корабля, з російським прапором, всі вони потраплять під санкції. Зміна формальної реєстрації не допоможе обійти цю санкцію: рішення ЄС поширюється також на усі кораблі, що позбавилися російського прапора після 24 лютого 2022 року.

Існує загальноєвропейський виняток з цього правила – рішення не буде поширюватися на ті кораблі, що опинилися у скруті – наприклад, подали сигнал SOS (Mayday). Рішення про допуск таких кораблів буде ухвалюватися індивідуально.

Також державам-членам дозволено ухвалювати обгрунтовані винятки, як-то для суден, які перевозять енергоносії, продукти харчування та фармацевтичні препарати до країн ЄС.

Деякі держави, як-то Естонія, окремо наголошують, що заборона буде стосуватися також приватних яхт та пасажирських суден, що не перевозять комерційний вантаж. В Естонії вирішили, що норма діятиме для кораблів понад 15 метрів довжиною, розрахованих на 12 людей та більше.

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Теги: ЄС, війна, кораблі РФ, порти, санкції
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