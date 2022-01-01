Українська розвідка займеться Кивою через заклики до Путіна про застосування ядерної зброї

Українська розвідка займеться Кивою через заклики до Путіна про застосування ядерної зброї
Колишній народний депутат і проросійський політик Ілля Кива, який втік з України, привернув увагу військової розвідки через свої заклики до президента РФ Володимира Путіна застосувати проти України ядерну зброю.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає "ТСН".

“Нас цікавлять вислови Іллі Киви. Ну, що ж - будемо займатися”, - сказав він.

Буданов зазначив, що військовій розвідці відомо багато прикладів державної зради з боку колишніх посадовців.

“ГУР Міноборони цікавлять усі постаті, які зрадили державу, які зробили криваві вчинки тут - у Бучі та інших містах”, - зауважив він.

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Теги: Ілля Кива, ГУР, розвідка, Путін, війна, ядерна зброя
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