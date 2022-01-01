Українська розвідка займеться Кивою через заклики до Путіна про застосування ядерної зброї

Ілля Кива, який втік з України, привернув увагу військової розвідки через свої заклики до президента РФ Володимира Путіна застосувати проти України ядерну зброю.



Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає



“Нас цікавлять вислови Іллі Киви. Ну, що ж - будемо займатися”, - сказав він.



Буданов зазначив, що військовій розвідці відомо багато прикладів державної зради з боку колишніх посадовців.



“ГУР Міноборони цікавлять усі постаті, які зрадили державу, які зробили криваві вчинки тут - у Бучі та інших містах”, - зауважив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній народний депутат і проросійський політик, який втік з України, привернув увагу військової розвідки через свої заклики до президента РФзастосувати проти України ядерну зброю.Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Українив ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає "ТСН" “Нас цікавлять вислови Іллі Киви. Ну, що ж - будемо займатися”, - сказав він.Буданов зазначив, що військовій розвідці відомо багато прикладів державної зради з боку колишніх посадовців.“ГУР Міноборони цікавлять усі постаті, які зрадили державу, які зробили криваві вчинки тут - у Бучі та інших містах”, - зауважив він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію