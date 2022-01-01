 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Луганщині окупанти обстріляли спорткомплекс і щонайменше 15 житлових будинків: є загиблі

На Луганщині окупанти обстріляли спорткомплекс і щонайменше 15 житлових будинків: є загиблі
Окупанти не припиняли обстрілів Луганської області 17 квітня та вночі 18 квітня. Внаслідок влучання снаряду загорівся спорткомплекс «Олімп» у Кремінній. Загалом по області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Артилерійські обстріли Кремінної тривали упродовж 17 квітня, а у ніч проти 18 квітня стали частішими та потужнішими. Внаслідок обстрілів сталося займання 7 житлових будинків, господарчих споруд та лісової підстилки.

Декілька годин тому, зазначає Гайдай, росіяни поцілили по об'єктах спортивної інфраструктури. Так, влучили у нещодавно відбудований спорткомплекс «Олімп», де тренувалась олімпійська збірна України.

Площа займання — 2 400 метрів квадратних. Рятувальники намагаються локалізувати пожежу. Поряд зі спорткомплексом — ліс.

Також внаслідок обстрілів окупантів постраждали житлові масиви у Рубіжному. З-під завалів трьох будинків врятували 7 місцевих жителів, двох госпіталізували до лікарні в Сєвєродонецьку.

Обстріляли окупанти й місто Золоте, пошкоджені декілька будинків. Внаслідок обстрілів щонайменше двоє людей загинули та ще четверо дістали поранення. Ще два будинки загорілись у Комишувасі Попаснянської громади.

Зауважимо, що ввечері 17 квітня окупанти також обстріляли будівлю патрульної поліції в Лисичанську. Шістьох співробітників госпіталізували, повідомив очільник області.

Гайдай закликає жителів регіону виїжджати, поки є така можливість. Каже, що наступний тиждень може бути важким та останнім, коли влада може евакуйовувати людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луганщина, обстріл, Сергій Гайдай
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Лисичанську Росія обстріляла патрульну поліцію: 6 поранених
Сьогодні, 09:20
У Львові чули вибухи: вдарили ракетами
Сьогодні, 08:52
Ворог веде радіоелектронну розвідку на кордоні з Білоруссю. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:24
Війська РФ вчетверте обстріляли храм у Сєверодонецьку, – голова ОВА
Сьогодні, 03:21
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Лисичанську Росія обстріляла патрульну поліцію: 6 поранених
Сьогодні, 09:20
У Львові чули вибухи: вдарили ракетами
Сьогодні, 08:52
На Луганщині окупанти обстріляли спорткомплекс і щонайменше 15 житлових будинків: є загиблі
Сьогодні, 08:33
Ворог веде радіоелектронну розвідку на кордоні з Білоруссю. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:24
Українська розвідка займеться Кивою через заклики до Путіна про застосування ядерної зброї
Сьогодні, 07:27
Схожі новини
У Лисичанську Росія обстріляла патрульну поліцію: 6 поранених У Лисичанську Росія обстріляла патрульну поліцію: 6 поранених
Сьогодні, 09:20
Окупанти знову обстріляли Харків: одна людина загинула, багато травмованих Окупанти знову обстріляли Харків: одна людина загинула, багато травмованих
16 квітень, 14:59
«Мабуть, шукали бойових гусей»: ворог обстріляв ферму на Полтавщині «Мабуть, шукали бойових гусей»: ворог обстріляв ферму на Полтавщині
16 квітень, 12:49
Сєвєродонецьк майже на 70% зруйнований, – мер Сєвєродонецьк майже на 70% зруйнований, – мер
16 квітень, 06:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Лисичанську Росія обстріляла патрульну поліцію: 6 поранених
Сьогодні, 09:20
 0
У Львові чули вибухи: вдарили ракетами
Сьогодні, 08:52
 0
На Луганщині окупанти обстріляли спорткомплекс і щонайменше 15 житлових будинків: є загиблі
Сьогодні, 08:33
 0
Ворог веде радіоелектронну розвідку на кордоні з Білоруссю. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:24
 0
Українська розвідка займеться Кивою через заклики до Путіна про застосування ядерної зброї
Сьогодні, 07:27
 0
Медіа
відео
1/8