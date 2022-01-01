На Луганщині окупанти обстріляли спорткомплекс і щонайменше 15 житлових будинків: є загиблі





Про це Сергій Гайдай.



Артилерійські обстріли Кремінної тривали упродовж 17 квітня, а у ніч проти 18 квітня стали частішими та потужнішими. Внаслідок обстрілів сталося займання 7 житлових будинків, господарчих споруд та лісової підстилки.



Декілька годин тому, зазначає Гайдай, росіяни поцілили по об'єктах спортивної інфраструктури. Так, влучили у нещодавно відбудований спорткомплекс «Олімп», де тренувалась олімпійська збірна України.



Площа займання — 2 400 метрів квадратних. Рятувальники намагаються локалізувати пожежу. Поряд зі спорткомплексом — ліс.



Також внаслідок обстрілів окупантів постраждали житлові масиви у Рубіжному. З-під завалів трьох будинків врятували 7 місцевих жителів, двох госпіталізували до лікарні в Сєвєродонецьку.



Обстріляли окупанти й місто Золоте, пошкоджені декілька будинків. Внаслідок обстрілів щонайменше двоє людей загинули та ще четверо дістали поранення. Ще два будинки загорілись у Комишувасі Попаснянської громади.



Зауважимо, що ввечері 17 квітня окупанти також обстріляли будівлю патрульної поліції в Лисичанську. Шістьох співробітників госпіталізували, повідомив очільник області.



Гайдай закликає жителів регіону виїжджати, поки є така можливість. Каже, що наступний тиждень може бути важким та останнім, коли влада може евакуйовувати людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти не припиняли обстрілів Луганської області 17 квітня та вночі 18 квітня. Внаслідок влучання снаряду загорівся спорткомплекс «Олімп» у Кремінній. Загалом по області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.Про це повідомив голова Луганської ОВААртилерійські обстріли Кремінної тривали упродовж 17 квітня, а у ніч проти 18 квітня стали частішими та потужнішими. Внаслідок обстрілів сталося займання 7 житлових будинків, господарчих споруд та лісової підстилки.Декілька годин тому, зазначає Гайдай, росіяни поцілили по об'єктах спортивної інфраструктури. Так, влучили у нещодавно відбудований спорткомплекс «Олімп», де тренувалась олімпійська збірна України.Площа займання — 2 400 метрів квадратних. Рятувальники намагаються локалізувати пожежу. Поряд зі спорткомплексом — ліс.Також внаслідок обстрілів окупантів постраждали житлові масиви у Рубіжному. З-під завалів трьох будинків врятували 7 місцевих жителів, двох госпіталізували до лікарні в Сєвєродонецьку.Обстріляли окупанти й місто Золоте, пошкоджені декілька будинків. Внаслідок обстрілів щонайменше двоє людей загинули та ще четверо дістали поранення. Ще два будинки загорілись у Комишувасі Попаснянської громади.Зауважимо, що ввечері 17 квітня окупанти також обстріляли будівлю патрульної поліції в Лисичанську. Шістьох співробітників госпіталізували, повідомив очільник області.Гайдай закликає жителів регіону виїжджати, поки є така можливість. Каже, що наступний тиждень може бути важким та останнім, коли влада може евакуйовувати людей.

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