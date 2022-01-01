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У Лисичанську Росія обстріляла патрульну поліцію: 6 поранених

У Лисичанську Росія обстріляла патрульну поліцію: 6 поранених
Російські окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції у Лисичанську, у результаті чого шестеро співробітників поліції госпіталізовані.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Вчора (17 квітня – ред.) о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників із акубаротравмами госпіталізовано", - написав керівник ОВА.

Нагадаємо, вранці 18 квітня ворог завдав декілька прицільних ударів ракетами по Львову.

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Теги: Лисичанськ, Сергій Гайдай, патрульна поліція
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