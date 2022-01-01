У Лисичанську Росія обстріляла патрульну поліцію: 6 поранених
Сьогодні, 09:20
Російські окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції у Лисичанську, у результаті чого шестеро співробітників поліції госпіталізовані.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
"Вчора (17 квітня – ред.) о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників із акубаротравмами госпіталізовано", - написав керівник ОВА.
Нагадаємо, вранці 18 квітня ворог завдав декілька прицільних ударів ракетами по Львову.
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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
"Вчора (17 квітня – ред.) о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників із акубаротравмами госпіталізовано", - написав керівник ОВА.
Нагадаємо, вранці 18 квітня ворог завдав декілька прицільних ударів ракетами по Львову.
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