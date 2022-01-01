У Лисичанську Росія обстріляла патрульну поліцію: 6 поранених





Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.



"Вчора (17 квітня – ред.) о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників із акубаротравмами госпіталізовано", - написав керівник ОВА.



Нагадаємо, вранці 18 квітня ворог завдав декілька прицільних ударів ракетами по Львову.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції у Лисичанську, у результаті чого шестеро співробітників поліції госпіталізовані.Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації"Вчора () о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників із акубаротравмами госпіталізовано", - написав керівник ОВА.Нагадаємо, вранці 18 квітня ворог завдав декілька прицільних ударів ракетами по Львову.

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