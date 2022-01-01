Російські війська зайшли в Кремінну на Луганщині: тривають вуличні бої





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«Найбільш гаряча точка, крім Попасної, це Кремінна. Туди вже зайшла російська армія. Величезна кількість техніки», — сказав Гайдай.



Він додав, що на сьогодні ще планували евакуацію людей, але за ніч ситуація в місті змінилась. Зараз евакуація з Кремінної неможлива. Водночас 18 квітня влада намагатиметься евакуювати людей з Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Гірського та Нижнього.



За словами Гайдая, у місті, де тривають бої, неможливо підрахувати кількість людей, які залишились. Частина жителів ховається в укриттях та підвалах, до яких неможливо доїхати.



Нагадаємо, окупанти не припиняли обстрілів Луганської області 17 квітня та вночі 18 квітня. Внаслідок влучання снаряду загорівся спорткомплекс «Олімп» у Кремінній. Загалом по області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська зайшли у Кремінну на Луганщині. Наразі тривають бої між українськими військовими та окупантами у самому місті.Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.«Найбільш гаряча точка, крім Попасної, це Кремінна. Туди вже зайшла російська армія. Величезна кількість техніки», — сказав Гайдай.Він додав, що на сьогодні ще планували евакуацію людей, але за ніч ситуація в місті змінилась. Зараз евакуація з Кремінної неможлива. Водночас 18 квітня влада намагатиметься евакуювати людей з Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Гірського та Нижнього.За словами Гайдая, у місті, де тривають бої, неможливо підрахувати кількість людей, які залишились. Частина жителів ховається в укриттях та підвалах, до яких неможливо доїхати.Нагадаємо, окупанти не припиняли обстрілів Луганської області 17 квітня та вночі 18 квітня. Внаслідок влучання снаряду. Загалом по області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.

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