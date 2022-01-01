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Російські війська зайшли в Кремінну на Луганщині: тривають вуличні бої

Російські війська зайшли в Кремінну на Луганщині: тривають вуличні бої
Російські війська зайшли у Кремінну на Луганщині. Наразі тривають бої між українськими військовими та окупантами у самому місті.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Найбільш гаряча точка, крім Попасної, це Кремінна. Туди вже зайшла російська армія. Величезна кількість техніки», — сказав Гайдай.

Він додав, що на сьогодні ще планували евакуацію людей, але за ніч ситуація в місті змінилась. Зараз евакуація з Кремінної неможлива. Водночас 18 квітня влада намагатиметься евакуювати людей з Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Гірського та Нижнього.

За словами Гайдая, у місті, де тривають бої, неможливо підрахувати кількість людей, які залишились. Частина жителів ховається в укриттях та підвалах, до яких неможливо доїхати.

Нагадаємо, окупанти не припиняли обстрілів Луганської області 17 квітня та вночі 18 квітня. Внаслідок влучання снаряду загорівся спорткомплекс «Олімп» у Кремінній. Загалом по області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.

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Теги: Кремінна, Луганщина, Сергій Гайдай, війна, бої
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