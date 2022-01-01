ДБР викрило масштабне відмивання грошей російським генералом через бізнес-партнера Киви

ДБР викрило масштабне відмивання грошей російським генералом через бізнес-партнера Киви
Під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Інформують, що нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряють інформацію щодо причетності родичів до цих оборудок.

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

Наразі перевіряють причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовують, чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Крім того, планують заходи для накладення арешту на виявлене майно.

ДБР викрило масштабне відмивання грошей російським генералом через бізнес-партнера Киви
ДБР викрило масштабне відмивання грошей російським генералом через бізнес-партнера Киви
ДБР викрило масштабне відмивання грошей російським генералом через бізнес-партнера Киви
ДБР викрило масштабне відмивання грошей російським генералом через бізнес-партнера Киви

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Теги: ДБР, Ілля Кива, майно, генерал
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