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Волинські піротехніки розміновують Чернігівщину

Волинські піротехніки розміновують Чернігівщину
Відділення групи піротехнічних робіт Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Волині бере участь у розмінуванні територій у Чернігівській області.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Інформують, що до розмінування на Чернігівщині загалом залучили 44 людини з особового складу рятувальників та 17 одиниць спеціальної техніки також з Вінницької, Полтавської, Кіровоградської, Хмельницької, Луганської областей.

Зауважимо також, що на офіційному сайті ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок. Відтепер можна щоденно відстежувати детальну динаміку робіт по розмінуванню в розрізі регіонів. Також на сайті можна подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів та відстежувати статус її виконання.

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Теги: рятувальники, розмінування, Волинь, Чернігівщина, піротехніки
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