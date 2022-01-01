Волинські піротехніки розміновують Чернігівщину
Сьогодні, 11:12
Відділення групи піротехнічних робіт Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Волині бере участь у розмінуванні територій у Чернігівській області.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Інформують, що до розмінування на Чернігівщині загалом залучили 44 людини з особового складу рятувальників та 17 одиниць спеціальної техніки також з Вінницької, Полтавської, Кіровоградської, Хмельницької, Луганської областей.
Зауважимо також, що на офіційному сайті ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок. Відтепер можна щоденно відстежувати детальну динаміку робіт по розмінуванню в розрізі регіонів. Також на сайті можна подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів та відстежувати статус її виконання.
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Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Інформують, що до розмінування на Чернігівщині загалом залучили 44 людини з особового складу рятувальників та 17 одиниць спеціальної техніки також з Вінницької, Полтавської, Кіровоградської, Хмельницької, Луганської областей.
Зауважимо також, що на офіційному сайті ДСНС запрацювала інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок. Відтепер можна щоденно відстежувати детальну динаміку робіт по розмінуванню в розрізі регіонів. Також на сайті можна подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів та відстежувати статус її виконання.
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