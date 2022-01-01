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Кількість поранених збільшилася, знищена велика кількість автівок: деталі ракетного обстрілу у Львові

Кількість поранених збільшилася, знищена велика кількість автівок: деталі ракетного обстрілу у Львові
Вранці 18 квітня відбулося чотири ракетних удари по Львову.

Три – по об'єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу.

Голова Львівської обласної військової адміністрації станом на 10:05 повідомляв, що відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина.

Згодом міський голова Львова Андрій Садовий написав, що відомо вже про 11 поранених.

За його словами, пошкоджені або знищені приблизно 40 автомобілів.

"Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці", - написав Садовий.

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Теги: обстріл, ракети, Львів, Андрій Садовий
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