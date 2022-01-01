Є загиблі та поранені: що відомо про ракетні удари по Львову. ОФІЦІЙНО

відбулося чотири ракетних удари по Львову.



Три – по об‘єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу.



Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.



За його інформацією, внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває.



Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень.



"На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина", - написав Козицький.



Дані уточнюють.



Фото опублікував голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин.

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