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Є загиблі та поранені: що відомо про ракетні удари по Львову. ОФІЦІЙНО

Є загиблі та поранені: що відомо про ракетні удари по Львову. ОФІЦІЙНО
За інформацією Повітряного командування «Захід», сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову.

Три – по об‘єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його інформацією, внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває.

Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень.

"На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина", - написав Козицький.

Дані уточнюють.

Фото опублікував голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин.

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Теги: Львів, удари
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