Є загиблі та поранені: що відомо про ракетні удари по Львову. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 10:14
За інформацією Повітряного командування «Захід», сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову.
Три – по об‘єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
За його інформацією, внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває.
Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень.
"На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина", - написав Козицький.
Дані уточнюють.
Фото опублікував голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин.
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Три – по об‘єкті військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
За його інформацією, внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває.
Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень.
"На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина", - написав Козицький.
Дані уточнюють.
Фото опублікував голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин.
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